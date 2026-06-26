Iñaki Robles y Manuel Dote Montero, premiados por Fundación Pfizer por estudios en aterosclerosis y ayuno intermitente - FUNDACIÓN PFIZER

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pfizer ha entregado su XXVII 'Premios de Innovación Científica para Jóvenes Investigadores', galardones con los que se ha reconocido al investigador postdoctoral del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Iñaki Robles, y al investigador de la Universidad de Granada (UGR), Manuel Dote Montero, por sus estudios en aterosclerosis y ayuno intermitente, respectivamente.

En concreto, y en un acto celebrado en Toledo bajo la presidencia del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, el primero ha sido destacado en la categoría de 'Investigación Básica' por su trabajo 'El propionato de imidazol, factor clave y nueva diana terapéutica en el tratamiento de la aterosclerosis", que ha sido publicado en la revista especializada 'Nature'.

Por su parte, Dote Montero, que está ahora vinculado al Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, también por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ha sido distinguido en el área de 'Investigación Clínica' por su estudio 'Efectos de la restricción horaria de la ingesta de alimentos temprana, tardía y autoseleccionada sobre el tejido adiposo visceral y la salud cardiometabólica en adultos con sobrepeso u obesidad: un ensayo clínico aleatorizado y controlado', que se ha publicado en la revista científica 'Nature Medicine'.

A ambos, y también en presencia del presidente de la Fundación Pfizer, Sergio Rodríguez, se les han entregado sus respectivas distinciones, así como galardones dotados con 15.000 euros por categoría. De este modo ha finalizado una nueva edición de estos reconocimientos que, según la organización convocante "han alcanzado un récord histórico de participación, con 203 candidaturas, lo que refleja el creciente dinamismo del ecosistema científico" y "la consolidación de estos premios como un referente en el ámbito de la innovación científica".

CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LOS JÓVENES INVESTIGADORES

"Batir el récord de candidaturas en esta XXVII edición demuestra la vitalidad y el extraordinario nivel de la ciencia en España", ha afirmado al respecto Rodríguez, quien ha añadido que los trabajos de los ganadores son "un claro ejemplo" del tipo de innovación que se busca impulsar, "aquella que rompe paradigmas y tiene el potencial de transformar la vida de las personas". "Apoyar a los jóvenes investigadores es ayudar a garantizar un futuro más saludable para todos", ha asegurado.

Ahondando en los estudios premiados, desde la Fundación Pfizer han indicado que el de Robles, que es "de carácter multicéntrico internacional", ha identificado "por primera vez" un metabolito producido por la microbiota intestinal, el propionato de imidazol (ImP), "como un factor causal directo en el desarrollo de la aterosclerosis, la principal base de enfermedades cardiovasculares como el infarto o el ictus".

"Hemos identificado una pequeña molécula producida por la microbiota intestinal que actúa como una señal inflamatoria, induciendo daño arterial desde fases muy tempranas, incluso en personas aparentemente sanas", ha concretado este investigador, que ha agregado que "el ImP podría convertirse en un biomarcador temprano de aterosclerosis" y la vía molecular que activa en el organismo "se podría usar como una nueva diana terapéutica para complementar los tratamientos actuales, reduciendo el riesgo residual de desarrollo de aterosclerosis en muchos pacientes".

Tras señalar Robles que este galardón "supone un reconocimiento muy valioso al trabajo en equipo y refuerza la importancia de apostar por investigaciones innovadoras con impacto real en la salud", esta entidad ha explicado que el trabajo de Dote Montero, "desarrollado en Granada y Pamplona con la participación de 197 personas con sobrepeso u obesidad", analiza "el impacto del ayuno intermitente (reducir el número de horas de ingesta de alimentos a ocho horas diarias y prolongar las horas de ayuno a 16 horas cada día) estableciendo que esta práctica es segura y eficaz para reducir el peso corporal y mejorar la salud cardiometabólica en esta población".

Recibir este reconocimiento es "un orgullo enorme", ha asegurado este experto, que ha sostenido también que "representa una recompensa muy especial a seis años de intenso trabajo" y "al compromiso diario con el rigor científico". "Premios como este son fundamentales para dar visibilidad a la investigación, reconocer el esfuerzo que implica y fomentar una ciencia de calidad en España", ha subrayado.

La clausura ha corrido a cargo de Fernández Sanz, quien ha explicado que el objetivo es "tener un sistema sanitario con una población más sana", donde la tecnología debe ofrecer "datos que ayuden a la toma de decisiones y proporcionar una atención equitativa". "Esto lo estamos consiguiendo a través de la formación de profesionales, la contratación de los mismos, la apuesta por la alta tecnología y la investigación", ha finalizado.