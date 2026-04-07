Implante de válvula aórtica: cuándo es seguro irse a casa el mismo día tras el procedimiento

Archivo - Enfermera en un quirófano. - CAIAIMAGE/MARTIN BARRAUD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El implante transcatéter de válvula aórtica (TAVI) es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para tratar el estrechamiento de la válvula aórtica (estenosis aórtica). El TAVI consiste en insertar una válvula de reemplazo sobre la antigua mediante un catéter, generalmente desde la ingle.

El procedimiento se desarrolló inicialmente como una alternativa a la cirugía a corazón abierto para pacientes mayores y con alto riesgo de complicaciones quirúrgicas; sin embargo, ahora se utiliza comúnmente incluso en personas con menor riesgo de complicaciones.

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El alta hospitalaria el mismo día es factible y segura en aproximadamente una quinta parte de los pacientes sometidos a un implante de válvula aórtica transcatéter, según un estudio del Hospital Universitario James Cook de Middlesbrough (Reino Unido).

El trabajo se presenta en la Cumbre EAPCI 2026. La cumbre, celebrada en Munich (Alemania) es un nuevo evento organizado por la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas (EAPCI), una asociación de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

Krishnarpan Chatterjee, del Hospital Universitario James Cook de Middlesbrough explica la justificación del análisis: "El alta al día siguiente tras una TAVI se ha popularizado gracias a los avances tecnológicos y la optimización de las vías de atención. El alta el mismo día es el siguiente paso; se ha demostrado que es segura en una cohorte de pacientes muy seleccionada".

"En nuestro centro, hemos utilizado un protocolo con criterios de inclusión ampliados para el alta el mismo día tras una TAVI ambulatoria transfemoral electiva. Nuestra práctica de TAVI ambulatoria implica que los pacientes ingresan la mañana del procedimiento y reciben el alta ese mismo día. En el análisis presentado, demostramos la seguridad de este enfoque", afirma.

Para este trabajo, se realizó un análisis retrospectivo de todos los casos electivos identificados como elegibles para el alta hospitalaria el mismo día tras una TAVI transfemoral ambulatoria electiva entre junio de 2018 y diciembre de 2024.

Los criterios de elegibilidad para el alta hospitalaria el mismo día incluyeron ausencia de enfermedad vascular periférica significativa, marcapasos existente o ritmo cardíaco basal normal, y apoyo domiciliario adecuado, incluyendo la supervisión de un familiar, amigo o cuidador durante la primera noche. Los criterios de exclusión incluyeron fragilidad grave, disfunción cognitiva, necesidades complejas de prescripción o inestabilidad clínica.

De 790 pacientes sometidos a TAVI transfemoral electiva durante el período del estudio, 279 pacientes (35,3%) fueron considerados elegibles para un posible alta el mismo día en la evaluación previa, y 160 de estos pacientes (57,3%) recibieron el alta el mismo día con éxito. Las razones por las que los pacientes no fueron dados de alta el mismo día incluyeron anomalías de la conducción del ritmo cardíaco (67,2%) y problemas vasculares (10,9%). Se analizaron retrospectivamente los historiales clínicos para evaluar los resultados a los 30 días.

La edad media de los pacientes que recibieron el alta el mismo día fue de 80,4 años y el 40% eran mujeres. Los resultados clínicos entre el alta y los 30 días fueron similares en quienes recibieron el alta el mismo día y en quienes inicialmente se consideraron potencialmente elegibles para el alta el mismo día, pero permanecieron ingresados una noche o más.

Las tasas de mortalidad a los 30 días fueron del 1,8% en el grupo de alta el mismo día y del 0,8% en el grupo de alta no el mismo día. Las tasas de reingreso a los 30 días fueron del 4,4% para el alta el mismo día y del 9,2% para el grupo de alta no el mismo día.

Chatterjee concluye: "Con una selección cuidadosa, hemos demostrado que aproximadamente 1 de cada 5 pacientes puede recibir el alta el mismo día de su procedimiento TAVI ambulatorio, sin mayor riesgo de resultados adversos. Esto es importante para los pacientes, ya que reduce el riesgo de complicaciones asociadas con la hospitalización, como infecciones o delirio. También se asocia con un menor uso de recursos sanitarios. Se justifican más estudios sobre el alta el mismo día tras el procedimiento TAVI ambulatorio".