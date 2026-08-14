Identifican cómo la periodontitis puede agravar la osteoporosis a través de la microbiota intestinal

Archivo - Hueso. - CREVIS2/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad Griffith (Australia) y la Universidad de Nanjing (China) ha revelado en un experimento en ratones que la periodontitis crónica puede empeorar el deterioro óseo en personas con osteoporosis al alterar los microorganismos que favorecen la salud intestinal.

"La periodontitis no solo altera la microbiota oral, sino que también afecta al microbioma gastrointestinal, deteriorando la integridad de la barrera intestinal y aumentando la inflamación sistémica", ha explicado el especialista en odontología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad Griffith Yin Xiao.

Aunque se sabía que la periodontitis causa pérdida ósea en la mandíbula, este estudio demostró cómo la inflamación oral también puede acelerar el deterioro óseo en todo el cuerpo, para lo que examinó un modelo de ratón ovariectomizado que combinaba osteoporosis y periodontitis inducidas.

El trabajo, publicado en 'npj Biofilms and Microbiomes', muestra que la periodontitis agravó significativamente la pérdida ósea dental y femoral, comprometió la integridad de la barrera intestinal y elevó la inflamación sistémica.

Los análisis de la microbiota intestinal y metabolómicos revelaron que la periodontitis indujo alteraciones distintivas en la composición microbiana intestinal y los perfiles metabólicos intestinales, lo que podría contribuir a la inflamación sistémica y la desregulación del metabolismo óseo.

Tras ello, un trasplante de microbiota fecal demostró que la microbiota intestinal de donantes con periodontitis agravó la pérdida ósea y la inflamación en los ratones receptores, mientras que la microbiota de donantes que recibieron tratamiento periodontal alivió parcialmente las respuestas inflamatorias y el deterioro esquelético.

Al revelar el mecanismo biológico que vincula la inflamación bucal con la pérdida ósea generalizada, el estudio subraya la importancia de cuidar la salud bucal como parte del tratamiento de la osteoporosis, especialmente en adultos mayores.

Los resultados sugieren que la salud bucal puede impactar en la salud ósea sistémica, ofreciendo una vía potencial para futuros enfoques en la atención al paciente. "Los resultados sugieren que la periodontitis es un factor de riesgo poco reconocido para las personas que padecen osteoporosis", ha apuntado Yin Xiao, quien ha aseverado que las personas mayores con ambas afecciones tienen un riesgo mayor de fractura que aquellas que padecen solo una de las enfermedades.