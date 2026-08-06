Investigadores desarrollan una terapia selectiva contra la periodontitis que preserva la microbiota oral

Archivo - Dentista, boca, paciente. Periodontitis. - ZLIKOVEC / ZLIKOVEC - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Nagoya (Japón) han desarrollado una nueva terapia experimental contra la periodontitis capaz de eliminar de forma selectiva la bacteria Porphyromonas gingivalis, considerada uno de los principales patógenos implicados en esta enfermedad, al tiempo que preserva las bacterias beneficiosas de la microbiota oral, según un estudio publicado en la revista Journal of Translational Medicine.

La técnica, denominada terapia fotoantibacteriana dirigida por infrarrojo cercano (NIR-PAT2), combina un anticuerpo específico frente a P. gingivalis con un colorante fotosensible que se activa mediante luz infrarroja cercana. De esta forma, el tratamiento localiza la bacteria dañina y la destruye sin afectar a otros microorganismos orales ni a las células sanas de las encías.

Según los investigadores, los tratamientos actuales contra la periodontitis, como los antibióticos o la terapia fotodinámica antimicrobiana, pueden eliminar tanto bacterias patógenas como beneficiosas, alterando el equilibrio de la microbiota oral y favoreciendo procesos inflamatorios.

En experimentos realizados con cultivos celulares y modelos de ratón, la nueva terapia logró reducir la presencia de P. gingivalis, disminuir la pérdida de hueso alveolar asociada a la enfermedad y mejorar el equilibrio de la comunidad bacteriana oral. Además, los análisis indicaron que el tratamiento no dañó las células de la encía humana.

El equipo utilizó anticuerpos IgY obtenidos a partir de yemas de huevo de gallinas inmunizadas frente a P. gingivalis, una estrategia que, según los autores, podría facilitar una producción a gran escala y reducir costes.

Los investigadores señalan que la periodontitis está causada por múltiples especies bacterianas y que será necesario identificar otros microorganismos implicados para ampliar la eficacia del tratamiento. Para ello, plantean utilizar inteligencia artificial con el objetivo de analizar la microbiota oral y desarrollar terapias más personalizadas.

La investigación se encuentra todavía en fase experimental y serán necesarios nuevos estudios antes de valorar su aplicación clínica en pacientes.