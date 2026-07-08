Identifican el origen de la falta de saliva en el síndrome de Down y su impacto en la salud bucal

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MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndrome de Down es un trastorno genético común que provoca diferencias intelectuales y problemas físicos, incluyendo un mayor riesgo de pérdida auditiva y enfermedades cardíacas. Es menos conocido que la mayoría de las personas con síndrome de Down padecen enfermedad periodontal: entre el 60 y el 90 por ciento de las personas menores de 35 años, una tasa que supera con creces la de las personas sin síndrome de Down, incluyendo aquellas con otras discapacidades intelectuales.

"De los diversos problemas de salud que enfrentan las personas con síndrome de Down, su mayor riesgo de padecer enfermedades bucales sigue siendo en gran medida desconocido", agrega Ga-Yeon Son, investigadora del Departamento de Patobiología Molecular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York y primera autora del estudio.

"Si bien los factores dietéticos y de higiene bucal pueden contribuir a los problemas dentales en algunas personas con síndrome de Down, observamos cambios en la saliva, la señalización del calcio y el microbioma, factores que podrían contribuir a una mala salud bucal".

Cada vez más estudios demuestran que las personas con síndrome de Down producen menos saliva, una afección conocida como hiposalivación. La hiposalivación puede alterar la microbiota oral y aumentar las bacterias causantes de infecciones que favorecen la enfermedad periodontal y la caries dental. Este mayor riesgo de enfermedad periodontal, a su vez, incrementa el riesgo de otros problemas de salud, como la enfermedad de Alzheimer, que se presenta en la mayoría de las personas con síndrome de Down a medida que envejecen.

DESCUBIERTO QUÉ FACTORES BIOLÓGICOS PODRÍAN ESTAR DETRÁS

Investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) han descubierto qué factores biológicos podrían estar impulsando los problemas de salud bucal exclusivos del síndrome de Down.

Su estudio, publicado en 'Cell Reports', describe un mecanismo molecular (un defecto en la señalización del calcio) que explica la baja producción de saliva, junto con otros factores que pueden contribuir a la enfermedad periodontal.

"Comprender los procesos responsables de la baja producción de saliva en el síndrome de Down y desarrollar terapias para restaurarla podría tener un impacto transformador en la salud bucal y general de las personas con síndrome de Down", declara Rodrigo Lacruz, profesor de patobiología molecular en la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York y autor principal del estudio.

DESCUBRIERON VARIOS CAMBIOS EN LA SALIVA DE RATONES

Para comprender mejor la biología de la salud bucal en el síndrome de Down, los investigadores estudiaron un modelo de ratón ampliamente utilizado para este trastorno genético. Descubrieron varios cambios en la saliva de los ratones que reflejan lo que muestran los estudios en personas con síndrome de Down: producen mucha menos saliva, pero esta es más ácida y contiene niveles elevados de ciertos marcadores inmunitarios.

Cabe destacar que la entrada de calcio dependiente de las reservas, un proceso de señalización de calcio necesario para la secreción de saliva, disminuyó en las glándulas salivales de los ratones.

"Esta disfunción en la señalización del calcio probablemente sea la responsable de la hiposalivación en el síndrome de Down", puntualiza Lacruz. "La disminución del flujo salival puede tener consecuencias sistémicas, como el avance de la enfermedad periodontal y el impacto en el ecosistema microbiano".

Análisis adicionales mostraron altos niveles de marcadores inflamatorios en el tejido gingival, así como un aumento de la inflamación y una disminución de la función mitocondrial en las glándulas salivales. Los investigadores también descubrieron en los ratones ciertos autoanticuerpos que se utilizan para diagnosticar el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune caracterizada por una baja producción de saliva. Mediante pruebas adicionales, hallaron indicios de que las personas con síndrome de Down podrían tener un mayor riesgo de padecer el síndrome de Sjögren.

Más allá de la boca, los investigadores estudiaron la sangre y el microbioma intestinal de los ratones con síndrome de Down. Estos ratones presentaban altos niveles de succinato (un subproducto metabólico relacionado con la inflamación y la enfermedad periodontal) en la sangre, así como bacterias productoras de succinato en el intestino y la boca.

Según los investigadores, abordar la salud bucal de las personas con síndrome de Down podría incluir esfuerzos tanto para mejorar la higiene bucal, por ejemplo, visitas más frecuentes al dentista o la implementación de prácticas en residencias grupales relacionadas con la dieta y el cepillado de dientes, como para tratar los factores biológicos subyacentes.

A las personas que sufren sequedad bucal debido al síndrome de Sjögren o que han recibido radioterapia para el cáncer de cabeza y cuello, a menudo se les receta pilocarpina, un medicamento que estimula la producción de saliva y lágrimas y que figura en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Los investigadores descubrieron que administrar pilocarpina a ratones con síndrome de Down aumentaba la salivación.

"Abordar la hiposalivación para aumentar la producción de saliva podría mejorar algunos de los trastornos sistémicos que experimentan las personas con síndrome de Down. Este es nuestro próximo objetivo de investigación", finaliza Lacruz.