Día Mundial del Síndrome de Down: la importancia crucial de la atención temprana

La Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) ha reivindicado la puesta en marcha de más recursos para la estimulación temprana de los niños con síndrome de Down, unas terapias que pueden "marcar la diferencia" en el desarrollo de estos menores y cuyo acceso en la actualidad es "desigual" en función de la comunidad autónoma en la que se resida.

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este viernes, la neuropediatra y miembro de la SENEP Teresa Bermejo ha detallado que el inicio precoz de la atención temprana, la psicomotricidad, la logopedia y la fisioterapia ayudan a que el desarrollo de estos menores sea "lo más óptimo posible".

Junto a la reclamación de este tipo de recursos, la sociedad científica ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración entre el pediatra y el neuropediatra para detectar posibles problemas asociados y establecer planes de atención personalizados desde los primeros meses de vida.

"Durante el crecimiento de estos niños debe haber una vigilancia estrecha por parte del pediatra y del neuropediatra para detectar los problemas más frecuentes que suelen presentar. Existe un protocolo nacional de actuación donde se explica qué pruebas y exploraciones se deben realizar según la edad. Las afectaciones más frecuentes que hay que vigilar son a nivel cardiológico, auditivo, oftalmológico, y tiroideo", ha detallado la portavoz de la SENEP para este día.

La labor del pediatra y del neuropediatra también debe contemplar el acompañamiento a las familias y la resolución de las dudas que tengan, ya que como ha comentado la especialista, cuando nace un niño con trisomía 21 esta noticia es vivida por parte de los padres con miedo a no saber qué va a ocurrir, con inseguridad. "Es a la familia a la que hay que apoyar para que exista un desarrollo y una inserción a nivel social los más favorable posible", ha destacado.

SON PERSONAS CON CAPACIDAD Y DERECHO

Del mismo modo, los neurólogos pediátricos han resaltado la idea de que las personas con síndrome de Down no deben definirse por sus limitaciones, sino por sus capacidades y por sus derechos. Como ha señalado la doctora Bermejo, los avances en Medicina y la mayor aceptación social de personas no neurotípicas ayuda a que estén "cada vez más integradas".

Así, la neuropediatra ha apuntado que, conforme una persona con síndrome de Down crece, hay que encaminarla a que alcance una ocupación donde pueda desarrollar al máximo sus posibilidades, con el objetivo de que tenga su vida lo más independiente posible y de que pueda disfrutar de su tiempo de ocio, al igual que cualquier otra persona.

"Es muy importante reconocer el enorme esfuerzo de las personas con síndrome de Down por encontrar un espacio en esta sociedad y seguir transmitiéndonos a todos su felicidad", ha finalizado la doctora Bermejo.