La IA detecta riesgos cardíacos ocultos a partir de mamografías

Mamografía de cáncer de mama

El riesgo de enfermedad cardíaca grave o mortal se puede predecir con el análisis de mamografías mediante inteligencia artificial (IA), según una investigación publicada por la Universidad Emory de Atlanta (Estados Unidos) en el 'European Heart Journal'.

El estudio muestra que la IA se puede utilizar para evaluar la acumulación de depósitos de calcio en las arterias mamarias a partir de las mamografías con rayos X estándar que se utilizan actualmente en la detección rutinaria del cáncer de mama. Los investigadores dicen que esta técnica podría ayudar al número desproporcionado de mujeres que tienen enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas ni tratadas.

El estudio se ha realizado por parte un equipo de investigadores dirigido por el doctor Hari Trivedi, de la Universidad Emory de Atlanta, quien apunta: "Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial; sin embargo, las mujeres reciben sistemáticamente un diagnóstico y un tratamiento insuficientes en comparación con los hombres".

Las mamografías, a las que las mujeres ya acuden para la detección del cáncer de mama, también pueden revelar depósitos de calcio en las arterias mamarias, lo cual está relacionado con enfermedades cardíacas. Queríamos comprobar si la IA podría usar esto para identificar a las mujeres con riesgo de enfermedad cardiovascular sin coste ni inconvenientes adicionales.

El estudio incluyó a 123.762 mujeres que se habían sometido a un cribado mamario, pero que no presentaban enfermedad cardiovascular conocida. Los investigadores utilizaron IA para analizar la cantidad de depósitos de calcio en las arterias del tejido mamario.

Esta calcificación arterial es conocida por ser un signo de endurecimiento de las arterias e indicar un mayor riesgo de padecer afecciones como infarto, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y muerte. La cantidad de calcificación arterial en el tejido mamario de las mujeres se clasificó como grave, moderada, leve o ausente.

Los investigadores compararon esta categorización con información sobre si las mujeres desarrollaron posteriormente enfermedades cardiovasculares graves, como accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio o muerte por enfermedad cardiovascular.

LAS MUJERES CON CALCIFICACIÓN LEVE: 30% MÁS DE PROBABILIDADES

Descubrieron que las mujeres con calcificación leve tenían alrededor de un 30% más de probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares graves en comparación con las mujeres sin calcificación. En las mujeres con calcificación moderada, el riesgo era más de un 70% mayor, y en las mujeres con calcificación grave, el riesgo era de dos a tres veces mayor.

El doctor Trivedi indica: "Descubrimos que cuanto mayor sea la cantidad de calcio visible en las arterias mamarias en una mamografía, mayor será el riesgo de una mujer de sufrir un evento cardíaco grave, como un infarto, un derrame cerebral o una insuficiencia cardíaca. Esto se observó incluso en mujeres menores de 50 años (un grupo que a menudo se considera de bajo riesgo) y se mantuvo tras considerar otros factores de riesgo como la diabetes y el tabaquismo. Este es el estudio más amplio de su tipo y abarca múltiples razas y dos importantes sistemas de salud de EEUU".

LO QUE LAS MAMOGRAFÍAS YA PUEDEN DECIR SOBRE TU CORAZÓN

Para las mujeres, esto significa que una mamografía que ya se están realizando también podría brindar información importante sobre su salud cardíaca, lo que les permitirá conversar con su médico sobre medidas preventivas como análisis de colesterol o medicación. Para los profesionales clínicos, ofrece una forma práctica de identificar a las mujeres con riesgo cardiovascular que actualmente no se detectan.

Los responsables políticos podrían considerar integrar esto en los programas de mamografía existentes, lo que podría llegar a decenas de millones de mujeres al año sin necesidad de infraestructura adicional. Los principales pasos necesarios son integrar la herramienta de IA en los flujos de trabajo de imágenes existentes y establecer directrices claras para notificar a pacientes y médicos. Actualmente estamos planificando un ensayo clínico diseñado para probar estos pasos.