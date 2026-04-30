El humo de los incendios forestales ya no solo afecta a los pulmones: lo relacionan con varios tipos de cáncer

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición al humo de los incendios forestales se asocia con un riesgo significativamente mayor de cáncer de pulmón, colorrectal, de mama, de vejiga y de sangre, según los resultados de un estudio de la Universidad de Nuevo México (UNM) de Estados Unidos, presentado en la Reunión Anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR, por sus siglas en inglés) de 2026, celebrada del 17 al 22 de abril en San Diego (Estados Unidos).

Aunque se sabe que el humo de los incendios forestales contiene una amplia gama de toxinas, incluidos carcinógenos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los efectos del humo de los incendios forestales en todo el cuerpo en entornos reales siguen sin estar claros, especialmente en lo que respecta a la incidencia de cáncer, según Qizhen Wu, primera autora de la presentación e investigadora postdoctoral en el Centro Oncológico Integral de la Universidad de Nuevo México (UNM).

Wu explica que los compuestos tóxicos del humo de segunda mano tienen el potencial de alterar diversos sistemas biológicos, no solo en los pulmones, lugar de la exposición inicial, sino también en la sangre, lo que puede provocar la propagación de carcinógenos por todo el cuerpo. Asimismo, señaló que la exposición al humo es, en sí misma, un proceso inflamatorio con implicaciones sistémicas para la carcinogénesis.

"Los incendios forestales son cada vez más frecuentes y severos en Estados Unidos y en todo el mundo, y el humo de los incendios forestales se ha convertido en una importante fuente de contaminación del aire, revirtiendo décadas de mejoras logradas gracias a la Ley de Aire Limpio", aporta Shuguang Leng, profesor asociado del Centro Oncológico Integral de la UNM y autor principal del estudio. "El objetivo principal de nuestro estudio fue examinar si la exposición prolongada al humo de los incendios forestales estaba asociada con el riesgo de desarrollar cáncer en la población general".

Wu, Leng y sus colaboradores analizaron datos de incidencia de cáncer del Ensayo de Detección de Cáncer de Próstata, Pulmón, Colon y Ovario (PLCO, por sus siglas en inglés), que realiza un seguimiento de la incidencia de cáncer de los participantes: adultos de todo Estados Unidos sin antecedentes de cáncer de próstata, pulmón, colon o ovario que se inscribieron entre 1993 y 2001.

Para cuantificar la exposición de los participantes al humo de incendios forestales (HIF), los investigadores evaluaron las partículas finas (PM 2.5) y el carbono negro a partir de datos de contaminación atmosférica a nivel del suelo procedentes de las zonas residenciales de los participantes. El equipo utilizó imágenes satelitales desde 2006 en adelante para correlacionar los datos de PM 2.5 y carbono negro con los eventos de exposición al HIF, y también utilizó las imágenes satelitales para calcular el número de días en que las zonas de residencia de los participantes estuvieron expuestas a las columnas de humo de los HIF, definido como recuentos de días de exposición a dichas columnas. El análisis tuvo en cuenta la exposición mensual al humo de los incendios forestales hasta el primer diagnóstico de cáncer de un participante o su último contacto con el estudio.

En el ensayo PLCO, 91.460 participantes fueron evaluables para la exposición a WFS. Entre 2006 y 2018, los investigadores calcularon promedios móviles de 36 meses, actualizados mensualmente, para la exposición de cada participante a WFS, definida en microgramos por metro cúbico (*g/m*) para PM 2.5 y carbono negro, y días de exposición para el recuento de días de pluma de WFS. La mediana de esos promedios móviles fue de 0,37 *g/m* para PM 2.5 de WFS, 0,0083 *g/m* para carbono negro de WFS y 1,94 días para el recuento mensual de días de pluma de WFS.

Durante ese mismo período, los investigadores identificaron 1.758 casos de cáncer de pulmón; 800 casos de cáncer colorrectal; 1.739 casos de cáncer de mama; 242 casos de cáncer de ovario; 896 casos de cáncer de vejiga; 1.696 casos de cáncer de sangre; y 1.127 casos de melanoma.

Mediante un método de análisis estadístico que permite a los científicos examinar las asociaciones de riesgo no lineales, los investigadores confirmaron que la exposición a la radiación solar de onda corta (WFS) se asoció significativamente con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, colorrectal, de mama, de vejiga y de sangre. No se observó ninguna desviación de la relación dosis-respuesta lineal. Las asociaciones con el cáncer de ovario y el melanoma no fueron significativas.

El equipo también descubrió que el riesgo de desarrollar estos cánceres aumentaba con cada 1 *g/m* adicional en el promedio móvil de 36 meses de PM 2.5 de WFS. Cada aumento de 1 *g/m* en la exposición a PM 2.5 de WFS se asoció con probabilidades significativamente mayores de desarrollar cáncer: un 92% más de riesgo de cáncer de pulmón; un 131% más de riesgo de cáncer colorrectal; un 109% más de riesgo de cáncer de mama; un 249% más de riesgo de cáncer de vejiga; y un 63% más de riesgo de cánceres de la sangre.

Las asociaciones entre el aumento de los niveles de exposición y el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer fueron similares para el recuento de días con emisión de humo de WFS. Sin embargo, las asociaciones entre el aumento de la exposición al carbono negro de WFS y el riesgo de desarrollar cáncer solo fueron significativas para el cáncer de mama y de vejiga.

"Para el público en general, el mensaje clave es que el humo de los incendios forestales no solo representa un problema respiratorio o cardiovascular a corto plazo, sino que la exposición crónica también puede conllevar riesgos de cáncer a largo plazo", aporta Wu. "Cabe destacar que el riesgo de cáncer puede aumentar incluso con niveles relativamente bajos de partículas PM 2.5 provenientes del humo de los incendios forestales, niveles que suelen experimentar las poblaciones en general".

Wu señala que es necesario realizar más investigaciones sobre aspectos específicos del humo de los incendios forestales, incluyendo su origen y composición, ya que esto podría tener diferentes implicaciones para el riesgo de cáncer en todo el continente, dependiendo de las poblaciones geográficas expuestas a cada fuente de humo. Los incendios forestales de distintas regiones pueden contener diferentes compuestos derivados de la combustión en proporciones variables, y las transformaciones químicas que se producen en el humo a medida que se dispersa también pueden tener efectos biológicos, finaliza.

Las limitaciones de este estudio incluyen que los datos de imágenes satelitales solo están disponibles a partir de 2006, lo que impidió analizar el papel del humo de incendios forestales en la aparición del cáncer debido al retraso, a veces de varios años, entre la aparición del cáncer y su diagnóstico. Además, el análisis basado en la ubicación asumió que los participantes se encontraban dentro de sus áreas residenciales durante cada período de exposición medido y no tuvo en cuenta el tiempo que pasaban en interiores frente al tiempo que pasaban al aire libre.