Hepatitis C: la prueba que da resultados en solo 15 minutos

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El virus de la hepatitis C (VHC) puede provocar una infección crónica por hepatitis C, que afecta a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo y causa aproximadamente 242.000 muertes al año, principalmente debido a la cirrosis y el cáncer de hígado resultantes.

Si bien la infección es curable con un tratamiento farmacológico de 8 a 12 semanas, las tasas de tratamiento siguen siendo bajas, en parte debido a la falta de pruebas diagnósticas asequibles y de fácil acceso.

DIAGNÓSTICO EXPRÉS QUE PODRÍA SALVAR MILLONES

Una prueba de precisión de la hepatitis C proporciona resultados a los pacientes en tan solo 15 minutos, hasta un 75% más rápido que otras pruebas rápidas de VHC. Esta prueba, la más rápida hasta la fecha para diagnosticar el virus de la hepatitis C (VHC), ha sido desarrollada por científicos de la Universidad Northwestern (Estados Unidos).

Este diagnóstico de alta velocidad es crucial para iniciar el tratamiento de los pacientes antes de que salgan de su cita, lo que podría prevenir complicaciones dolorosas y costosas, e incluso la muerte. La investigación detrás de la nueva prueba se publica en 'The Journal of Infectious Diseases'.

"Pudimos desarrollar una prueba de diagnóstico que se puede realizar en el punto de atención durante la visita clínica de un paciente, lo que podría permitir el diagnóstico y tratamiento el mismo día en apoyo a los esfuerzos de eliminación del VHC", comenta Sally McFall, codirectora del Centro de Innovación en Tecnologías de Salud Global (CIGHT) en la Escuela de Ingeniería McCormick de la Universidad Northwestern, quien desarrolló la prueba.

ASÍ FUNCIONA LA PRUEBA QUE ROMPE LOS TIEMPOS DE ESPERA

La prueba ha demostrado un excelente rendimiento analítico y clínico, apunta McFall. Además, podría desempeñar un papel crucial en el ambicioso objetivo de la Organización Mundial de la Salud de eliminar el VHC para 2030.

"Esta prueba podría revolucionar la atención del VHC a nivel mundial al mejorar drásticamente el diagnóstico, acelerar la adopción del tratamiento y permitir que más personas se curen más rápido", agrega la doctora Claudia Hawkins, coautora del estudio y directora del Centro de Enfermedades Infecciosas Transmisibles y Emergentes Globales del Instituto Robert J. Havey, MD para la Salud Global de Northwestern. "Al reducir los retrasos y simplificar las vías de prueba, tiene el potencial de salvar millones de vidas de las devastadoras complicaciones hepáticas del VHC no tratado".

El diagnóstico de la hepatitis C se realiza en dos pasos. Primero, una prueba de anticuerpos determina si el paciente estuvo expuesto al virus. Si el resultado es positivo, una segunda prueba PCR detecta la presencia de ARN viral para determinar si el paciente tiene una infección activa. El personal sanitario suele enviar la muestra de PCR a un laboratorio central para su análisis, lo que puede tardar días o incluso semanas.

Posteriormente, el paciente debe acudir a su médico para recibir los resultados. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado otra prueba de VHC en el punto de atención, los resultados aún tardan entre 40 y 60 minutos, mucho más que una consulta clínica típica, finaliza McFall.