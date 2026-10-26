Fundación para la Investigación y la innovación Médica de Sanitas Hospitales apuesta por el acceso más veloz a fármacos

Sanitas destaca su apuesta en investigación con su Fundación y el acceso más veloz a fármacos que genera al paciente- SANITAS

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Investigación y la Innovación Médica de Sanitas Hospitales, Sonia Gutiérrez, ha presentado los avances alcanzados en ensayos clínicos, los cuales, según el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Blua Sanitas La Moraleja de Madrid, el doctor José Francisco Tomás, se traducen en un acceso más rápido a los fármacos por parte del paciente, ya que "van a tardar unos años" en llegar al mercado.

"La velocidad de los fármacos y el avance es más rápida que las necesidades administrativas de los países", ha indicado Tomás, quien ha añadido que "en muchas enfermedades, para poder ofrecer un tratamiento más optimo, es necesario disponer de ensayos". "Hacer una buena Medicina es muy difícil si se está lejos de hacer una parte de investigación", ha explicado.

En este contexto, ha manifestado que en la compañía aseguradora Sanitas, que cuenta "casi con 2.800.000 asegurados", la investigación es "una apuesta casi obligada". "Lo que hace 10, 15 o 20 años era investigación, ahora es casi una necesidad clínica", ha sostenido, para subrayar que los ensayos clínicos son ahora "una realidad".

En la misma línea se ha mostrado el coodirector -junto al doctor Ángel Aledo Serrano- del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital Sanitas Valdebebas de la capital, el doctor Víctor Gómez Mayordomo, que ha declarado que la organización lleva a cabo ensayos en migraña, para la que "ya existen moléculas de precisión que atacan a las vías del dolor para dar mucha calidad de vida".

De esta manera, los pacientes "probablemente acceden a los fármacos cinco o siete años antes", ha compartido, mientras que Gutiérrez ha resumido que todo ello es posible gracias al deseo de Sanitas por generar "nuevo conocimiento para mejorar diagnósticos" y alcanzar "tratamientos más eficaces, con mejores resultados para los pacientes".

BÚSQUEDA DE IMPACTO REAL EN SALUD

"La misión de la Fundación es posicionar a Sanitas como referente de investigación clínica y biomédica" y "promover el acceso de los pacientes a la mejor innovación", ha continuado, al tiempo que ha expuesto que, con ello, se pretende "impulsar la I+D+i y la Medicina personaliza" para "mejorar la calidad diagnóstica a la vez que la asistencial". Junto a ello, se busca "favorecer la formación continuada de los profesiones" y todo teniendo a la investigación "como eje central para nuevas terapias" en un entorno "de garantía y con impacto real en salud", ha explicado.

Así, ha expuesto que, a través de "la calidad, el rigor y la seguridad del paciente", la entidad ha experimentado un gran crecimiento, por lo que se espera cerrar 2026 "con 32 ensayos clínicos activos, más seis ya cerrados este año", lo que se traduce en "más de 1.100 pacientes participando". "Este año, hemos reclutado a 216", ha añadido.

Durante la trayectoria de la organización son ya 114 los artículos científicos publicados, siendo la mayoría de calado internacional y el 60 por ciento en las revistas de mayor impacto. No obstante, ha señalado que los ensayos clínicos no son un aspecto aislado, sino que se ubican "en un modelo de cuatro pilares que se retroalimentan", que son asistencia con contacto diario con el paciente, proyectos científicos y generación de conocimiento, formación y actualización profesional, y mejora de la salud y acceso a innovación.

En ello ha ahondado Tomás que, tras afirmar que se están abriendo "nexos de contacto con grupos traslacionales", ha manifestado que, en Hematología, Sanitas tiene ensayos clínicos abiertos en mieloma múltiple y leucemia aguda mieloide, además de que se espera trabajar también en linfomas.

Por su parte, las terapias más novedosas se encuadran en dos grupos, siendo el primero "los fármacos inteligentes", que actúan "contra un punto sensible en una cadena metabólica de señales", y que son orales, ha anunciado, destacando la labor de la entidad en el ámbito. También, se halla la inmunoterapia, en la que estudia los anticuerpos triespecíficos, aunque ha informado de que está en proceso de acreditación y validación para terapias CAR-T.

ENTENDER LOS MECANISMOS DE LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

Gómez Mayordomo ha recordado que "el cerebro ha sido el patito feo hasta hace poco" en investigación, pero se han empezado "a entender mecanismos por los que subyacen las enfermedades" neurológicas, los "moleculares y genéticos". "Vamos justo a la causa por la que un gen está alterado, para modificarlo", ha resumido, para agregar que van a ser "pioneros el año que viene" en "el mal llamado trasplante genético".

En cualquier caso, ha sostenido que se está ante un "cambio de paradigma", ya que se va "a cambiar el curso natural de la enfermedad neurológica", pero también se actúa con "fármacos dirigidos a los síntomas", con especial énfasis en epilepsia. "Ahora, vamos a un tipo específico de crisis" y "la efectividad es mucho mayor", con pacientes "que han pasado de tener 30 crisis a alguna o ninguna", ha apuntado, para destacar también la labor realizada junto a asociaciones de pacientes.

Tras ello, el jefe de Sección de Ginecología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid, el doctor Óscar Torres Lantada, se ha referido a los 15 años desarrollando ensayos clínicos en "miomas, endometriosis, menopausia y, últimamente, tratamientos para pacientes de cáncer de mama". "Son, fundamentalmente, para la sintomatología que producen los fármacos", y es que "las terapias hormonales son inductores de sintomatología vasomotora, los famosos sofocos", ha explicado.

"Van por una vía no hormonal" y "hay dos ensayos funcionando muy bien con fármacos muy seguros que han mejorado mucho su calidad de vida", ha afirmado, señalando que, una vez finalizado un estudio de 52 semanas en Sanitas, "el 100 por cien ha decidido continuar dos años" hasta que el medicamento salga al mercado.

La directora médica del Hospital Universitario Sanitas CIMA de Barcelona y coordinadora del registro internacional de pacientes de enfermedad de Sjögren, la doctora Pilar Brito, ha centrado su intervención en el síndrome predominante en mujeres, que padecen 125.000 personas en España y que provoca sequedad en ojos y boca, así como cansancio y posible afectación de otros órganos internos.

PRÓXIMO EL DISPONER DE FÁRMACOS EN SÍNDROME DE SJÖGREN

A su juicio, el 'big data' generado, con información de 20.000 pacientes de 27 países de los cinco continentes, "ha enseñado que hay muchos tipos de Sjögren", cuya manifestación va en función de diferentes variables. Ello es "clave", ya que "en un futuro cercano, esperamos tener terapias personalizadas gracias a ello", frente al momento actual en el que solo hay tratamientos para paliar la condición clínica, ha explicado.

"Es un momento histórico", y es que existe "estudios en Fase 3", por lo que "en los próximos años, si todo va bien, habrá algún fármaco probado para la enfermedad", ha insistido, para manifestar que, de hecho, en Sanitas están participando en dos ensayos y, próximamente, lo harán en otros dos. "Hay un fármaco probado en China y, ahora, lo vamos a probar en Europa", ha sostenido.

Por último, el director médico de las Unidades de Obesidad de los hospitales de Sanitas La Zarzuela, La Moraleja y Virgen del Mar de Madrid, el doctor Christian Alvarado, ha informado de que se realiza un abordaje íntegro de una enfermedad que es "tremendamente prevalente", en la que existen "estigmas, creencias y mitos", y que "se asocia a mayor mortalidad".

En investigación, considera que "el escrutinio de seguridad es bastante importante", y es que "hay que demostrar que los fármacos no generan problemas" y que aportan "mejoría en el peso, disminución de la grasa, y mejoría en hipertensión y diabetes". No obstante, ha subrayado que los ensayos "permiten el acceso a personas que no tendrían acceso", y es que el coste "es la principal barrera".