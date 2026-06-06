Falsos positivos, alarma innecesaria:¿Pueden los suplementos dietéticos alterar los resultados de un análisis de sangre?

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MADRID, 6 Jun. (EDIZIONES) -

Cada vez más personas consumen suplementos dietéticos para mejorar su salud, reforzar el cabello y las uñas, ganar energía, o complementar su alimentación. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que algunas de estas sustancias pueden alterar de forma significativa los resultados de un análisis de sangre, e incluso simular enfermedades o dificultar un diagnóstico correcto.

Vitaminas aparentemente inocuas, como la biotina, o determinados compuestos presentes en suplementos muy populares pueden interferir en las pruebas de laboratorio y generar resultados erróneos que preocupen innecesariamente a pacientes y a médicos.

Ante el auge del consumo de suplementos y productos 'wellness', los especialistas alertan de la importancia de informar siempre al profesional sanitario sobre cualquier producto que se esté tomando antes de realizar una analítica.

Es por ello por lo que entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus a la doctora Clara Pérez Barrios, facultativo especialista en Bioquímica Clínica del Servicio de Bioquímica-Análisis Clínicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, quien nos explica en este artículo qué suplementos pueden alterar más las pruebas, qué parámetros suelen verse afectados, y cuándo conviene suspender su consumo antes de una extracción de sangre.

Y es que esta experta lo tiene claro y asegura que, efectivamente, existen algunas sustancias presentes en los suplementos dietéticos que pueden alterar los resultados de las analíticas de sangre: "Estas alteraciones pueden clasificarse en analíticas, cuando causan una interferencia en el método de laboratorio, o fisiológicas, cuando producen cambios en un parámetro biológico, ya sea porque modifican el funcionamiento del organismo (por ejemplo, propiedades anticoagulantes o alteraciones de los electrolitos), o porque se detecta la propia sustancia en sangre, como ocurre con el hierro o la vitamina B12".

MUCHO CUIDADO CON LA BIOTINA

¿Cuáles son los que más habitualmente interfieren en los análisis de sangre? La doctora Pérez Barrios señala que la mayor interferencia analítica se produce con la biotina, conocida como 'vitamina B7', que está presente en suplementos para cabello, piel, y uñas.

"La biotina es una de las interferencias más importantes, ya que puede afectar a diversos ensayos de laboratorio, como las pruebas hormonales y los marcadores cardiacos. Una de las alteraciones más descritas se produce en las hormonas tiroideas, aunque también se han descrito interferencias en otras determinaciones, como PTH, cortisol, testosterona y marcadores cardiacos como troponina y BNP. Estas interferencias dependen tanto del tipo de ensayo como de la casa comercial utilizada, por lo que, ante una sospecha de interferencia por biotina, es recomendable ponerse en contacto con el laboratorio", resalta.

Con respecto a las interferencias fisiológicas, un caso que se observa con frecuencia en el laboratorio, según prosigue, es el de las elevaciones de vitamina B12 de causa desconocida. "Si el paciente no informa del consumo de suplementos, ya sea por desconocimiento o descuido, deben descartarse otras causas de elevación, como patologías hepáticas, renales o enfermedades autoinmunes, así como, menos frecuentemente, enfermedades hematológicas o neoplasias", añade.

De hecho, recuerda esta especialista del Hospital Puerta de Hierro que todas aquellas sustancias que produzcan un aumento o una disminución de algún parámetro analítico pueden enmascarar o simular una enfermedad. Por ejemplo, según insiste, en el caso de la biotina pueden producirse falsos negativos en marcadores cardiacos, con las importantes implicaciones clínicas que ello conlleva. "Por este motivo, la FDA ha hecho especial énfasis en regular este tipo de interferencias. Además, las casas comerciales están desarrollando nuevos ensayos para reducir este problema", advierte la doctora Pérez.

En muchas ocasiones, advierte igualmente, de que se pasa por alto informar sobre el consumo de productos de herbolario o de parafarmacia, al considerarse inocuos, "aunque muchos de ellos contienen sustancias que pueden alterar los resultados analíticos", asevera esta experta.

"Muchos productos naturales tienen efectos en nuestro organismo, como por ejemplo el Ginkgo biloba, el ajo o los omega-3, que presentan propiedades anticoagulantes y pueden aumentar los tiempos de coagulación. Por otro lado, el regaliz, en grandes cantidades, puede producir hipopotasemia", añade.

Es más, sostiene que cuando consumimos productos "naturales" como infusiones o extractos vegetales es muy difícil conocer la composición real y la dosis de lo que estamos tomando, lo que dificulta la detección de posibles interferencias. Es imprescindible informar al médico sobre el consumo de plantas medicinales o productos naturales para una correcta interpretación de los análisis.

PRECAUCIÓN CON LOS SUPLEMENTOS PROTÉICOS Y DEPORTIVOS

Pero también habla de que la creatina y las proteínas, ampliamente utilizadas por deportistas, pueden aumentar los niveles de creatinina y urea, respectivamente, principales marcadores de función renal, y simular así una insuficiencia renal leve.

En cuanto al magnesio y al colágeno purificados, por lo general, no suelen alterar la analítica de sangre a las dosis habituales (excepto si se solicita la determinación de magnesio en la analítica, en cuyo caso podría aparecer elevado). "No obstante, es importante tener en cuenta los ingredientes añadidos que pueden contener estos productos, como la biotina, que, como ya hemos mencionado, sí puede producir interferencias relevantes", agrega.

SUSPENDER EL SUPLEMENTO E INFORMAR ANTES DEL ANÁLISIS

Por eso, sostiene que se debería dejar días antes la toma de los citados suplementos: "Lo ideal sería al menos una semana, aunque mínimo dos o tres días antes de la analítica de sangre, aunque esto puede depender de la dosis utilizada".

Pero también, esta facultativa especialista en Bioquímica Clínica del Servicio de Bioquímica-Análisis Clínicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda insiste en la importancia de informar siempre al médico o al laboratorio que realiza los análisis de sangre sobre los suplementos que se están tomando. "Es fundamental para evitar diagnósticos erróneos y la realización de pruebas adicionales innecesarias", afirma.

Además de los efectos mencionados, insiste la doctora Pérez Barrios de que siempre que se consuman suplementos dietéticos es importante que dispongan de un etiquetado claro sobre su composición y controles de fabricación, así como adquirirlos a proveedores de confianza. "Esto nos puede ayudar a evitar estafas y productos que puedan estar adulterados con otras sustancias como pueden ser esteroides, hormonas o metales pesados", concluye.