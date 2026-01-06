Este es el extraño hábito que te hace daño... pero que tu cerebro usa para mantenerte vivo

Archivo - Estudiante aburrido perdiendo el tiempo sentado en casa - PHEELINGS MEDIA/ ISTOCK - Archivo
¿Te has pellizcado la piel, postergado tareas importantes o evitado a alguien para protegerte? Lo que parece un comportamiento irracional podría ser parte de un mecanismo evolutivo que tu cerebro desarrolló para mantenerte seguro.
Nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices, sino para mantenernos vivos. Prefiere que nos lastimemos de manera predecible antes que enfrentar amenazas imprevisibles. Desde la procrastinación hasta la autocrítica y el perfeccionismo, estos comportamientos activan sistemas de alerta profundamente arraigados.
Comprenderlos desde esta perspectiva evolutiva podría ser la clave para romper el ciclo de autosabotaje sin añadir más daño.
CUANDO DAÑARTE PARECE PROTEGERTE
Las conductas de autolesión y autosabotaje, desde pellizcarse la piel hasta ignorar a otras personas, son todas consecuencia de mecanismos evolutivos de supervivencia, según un nuevo y convincente análisis psicológico del psicólogo clínico Charlie Heriot-Maitland, de la Universidad de Standford (Estados Unidos) en su nuevo libro 'Controlled Explosions in Mental Health'.
En el texto, el experto explora las necesidades biológicas detrás de los comportamientos dañinos. Así, argumenta que, aunque estos comportamientos parezcan contraintuitivos, el cerebro utiliza estos pequeños daños como dosis protectora para prevenir daños mayores. Por ejemplo, alguien puede posponer el inicio de un proyecto, lo que le causa daño, pero intenta prevenir un daño de mayor importancia: el fracaso o el rechazo.
Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia. Está programado no para optimizar nuestra felicidad y bienestar, sino para mantenernos vivos. Necesita que existamos en un mundo predecible. No le gustan las sorpresas. No quiere que nos pillen desprevenidos, explica.
Estar expuestos a amenazas y peligros ya es bastante malo, pero el estado más vulnerable para nosotros, los humanos, es estar expuestos a amenazas impredecibles. "Nuestro cerebro no puede permitirlo e intervendrá para ofrecernos versiones más controladas y predecibles de la amenaza. Nuestro cerebro preferiría que fuéramos los responsables de nuestra propia caída antes que arriesgarnos a ser derribados por algo externo. Preferiría que estuviéramos bien ensayados para recibir la hostilidad generada internamente antes que arriesgarnos a no estar preparados para ella por parte de otros", desarrolla Heriot-Maitland.
EL CEREBRO PREFIERE LA AMENAZA CONOCIDA
Este mecanismo de protección funciona según un principio fundamental: el cerebro prefiere afrontar la certeza de una amenaza conocida y controlada que afrontar la posibilidad de una amenaza desconocida y fuera de control.
La ciencia que sustenta esta teoría se basa en cómo evolucionó el cerebro humano, es decir, para la supervivencia, no para la felicidad. El cerebro está programado para detectar el peligro en todas partes, lo que ayudó a la especie a sobrevivir. Sin embargo, ahora significa que estamos más atentos a cualquier posible daño inminente, ya sea físico o emocional.
El psicólogo Heriot-Maitland sugiere esta táctica evolutiva de "más vale prevenir que lamentar": aunque sabemos que no es sensato comer una bolsa de chocolates, lo hacemos de todos modos para evitar la vergüenza mayor del fracaso. Otro ejemplo es que, incluso cuando alguien no nos odia realmente, podríamos evitarlo de todos modos en lugar de enfrentarnos a un posible rechazo aún mayor.
Nuestros cerebros han evolucionado para favorecer la percepción de amenazas, incluso cuando no las hay, con el fin de generar una respuesta protectora. Todos hemos heredado un sistema de detección y respuesta a amenazas altamente sensible, explica.
Las conductas de autosabotaje más comunes incluyen la procrastinación, el perfeccionismo y el pesimismo. El perfeccionismo funciona de forma similar a la procrastinación, pero a través de mecanismos diferentes. Mientras que la procrastinación desvía la atención de las tareas, los perfeccionistas pueden mostrar una hiperconcentración y atención al detalle con la esperanza de evitar errores. La motivación principal suele ser evitar el fracaso, pero esto expone al perfeccionista al riesgo de estrés y agotamiento.
Por su parte, la autocrítica representa otra forma de autosabotaje, ya sea tratando de mejorar uno mismo o de culparse a sí mismo para crear un sentimiento de agencia y control; todos estos comportamientos involucran un secuestro neurológico en el cual el sistema de respuesta a amenazas del cerebro coopta funciones cognitivas superiores, como la imaginación y el razonamiento.
El sistema de amenazas utiliza estas funciones cognitivas, explica, y es por eso que cuando experimentamos miedo, nuestra imaginación puede inundarse instantáneamente con escenarios predictivos relacionados con el miedo.
Un problema con las conductas de autosabotaje, señala Heriot-Maitland, es que a menudo se convierten en profecías autocumplidas. "Si creemos que no somos muy buenos en algo, podemos no esforzarnos al máximo y terminar teniendo un rendimiento inferior al que habríamos tenido si hubiéramos hecho una predicción diferente", explica. "O si creemos que no le gustamos a alguien y lo evitamos, entonces nuestro miedo al rechazo puede haber impedido forjar una relación".
En muchos casos, puede estar relacionado con una experiencia vital difícil: una amenaza, un trauma o una tragedia. Sin embargo, las explosiones controladas nos perjudican; no debemos perderlo de vista.
Las intervenciones psicológicas eficaces se centran en procesar el dolor emocional subyacente, dice, aunque reconoce que es una "decisión difícil" y que es poco probable que haya una "solución rápida". Ante esta evidencia, Heriot-Maitland explica: "Resolver el daño subyacente a menudo puede implicar ambos aspectos: generar seguridad en torno a la situación y el sentimiento temidos; y lamentar la pérdida de una necesidad central en esa situación que no fue satisfecha, negada o descartada".
LA AUTOCOMPASIÓN COMO SALIDA DEL CICLO
En última instancia, la manera de salir del círculo de autosabotaje no es mediante una mayor autocrítica, que complica las vías neuronales desgastadas, sino mediante la autocompasión. Para aprovechar la neuroplasticidad del cerebro y aprender hábitos nuevos y menos dañinos, las personas deben elegir deliberadamente reconocer y comprender primero el comportamiento, argumenta: "Inculcar estas motivaciones compasivas en un proceso como este no es algo que se da por sentado. Requiere tiempo, esfuerzo e intencionalidad".
Finalmente, el psicólogo sugiere que comprender primero la base evolutiva del autosabotaje ofrece la oportunidad de reconocer la función protectora que cumple y al mismo tiempo abordar el daño que ha causado sin juzgar. Así, concluye: "No queremos combatir estos comportamientos, pero tampoco queremos apaciguarlos y permitir que sigan controlando, dictando y saboteando nuestras vidas. Tenemos opciones".