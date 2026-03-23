La exposición temprana a químicos PFAS puede debilitar los huesos de los adolescentes

Archivo - Vaso con agua y botella de plssástico. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MILANTE - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición temprana a sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) son sustancias químicas sintéticas presentes en el agua, los alimentos y los productos cotidianos. Estas sustancias químicas persistentes, muchas de las cuales se encuentran en el medio ambiente y en el cuerpo humano, pueden interferir con el desarrollo normal, incluido el crecimiento óseo.

La exposición temprana a PFAS puede influir en el desarrollo óseo de los niños durante la adolescencia, según una nueva investigación de la Escuela de Salud Pública Global UNC Gillings en Chapel Hill (Estados Unidos), publicada en el 'Journal of the Endocrine Society'.

"La adolescencia es un período clave para el desarrollo de huesos fuertes, y alcanzar una masa ósea óptima durante esta etapa puede reducir el riesgo de fracturas y osteoporosis a lo largo de la vida", informa Jessie P. Buckley, de la Escuela de Salud Pública Global UNC Gillings en Chapel Hill, Carolina del Norte.

"Nuestros hallazgos sugieren que reducir la exposición a las PFAS durante períodos clave del desarrollo podría favorecer la salud ósea durante toda la vida", añade.

Los autores estudiaron las concentraciones sanguíneas de PFAS de 218 adolescentes de una cohorte prospectiva de embarazo y nacimiento al momento del parto y a los 3, 8 y 12 años de edad. Midieron la densidad ósea a los 12 años y encontraron que los adolescentes con niveles más altos de ácido perfluorooctanoico (PFOA) en sangre tenían menor densidad ósea en el antebrazo.

Para otros PFAS, los vínculos con la densidad ósea variaron según el momento en que ocurrieron las exposiciones, lo que sugiere que ciertas etapas del desarrollo pueden ser especialmente vulnerables. Las asociaciones de los niveles de PFAS con menor densidad ósea fueron más fuertes entre las mujeres que entre los hombres.

"Estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de que la exposición a PFAS durante la vida temprana puede tener consecuencias para la salud a largo plazo, lo que subraya la importancia de los esfuerzos para reducir la contaminación en el agua potable y los productos de consumo", finaliza Buckley.