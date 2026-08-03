Archivo - Experto señala que esguinces de tobillo y rodilla son lesiones típicas en verano, ante lo que aboga por el calentamiento - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El traumatólogo del Hospital Universitario Sanitas Virgen del Mar, el doctor Jorge Sánchez Mateos, ha señalado que "los esguinces de tobillo o rodilla, las tendinitis en Aquiles, hombro o codo, las sobrecargas musculares, las contracturas lumbares, las roturas fibrilares y las contusiones por caídas son los problemas más comunes" en verano, ante lo que aboga por el calentamiento y por prestar atención a las señales de sobrecarga.

"Asimismo, pueden aparecer molestias en plantas de los pies, rodillas o caderas tras andar muchas horas con calzado inadecuado", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que "en deportes como el pádel o la natación, el incremento repentino de volumen es posible que origine dolor de hombro, epicondilitis o irritación de tendones".

Así, y debido a que la mayor actividad física en el estío puede provocar una carga mayor sobre músculos, tendones y articulaciones, especialmente cuando el cuerpo no está preparado para ese cambio de ritmo, el entrenador personal de Blua de Sanitas, Daniel Rivas, ha afirmado que "las vacaciones no deberían ser el momento de compensar de golpe todo lo que no se ha entrenado a lo largo del año". Además, ha destacado la incidencia que tiene el calor, ya que da lugar a la deshidratación y la aparición de calambres.

IR DE MENOS A MÁS EN INTENSIDAD

"Si el cuerpo lleva meses sin recibir determinados estímulos, necesita una progresión", ha continuado, para añadir que "una buena decisión es ir de menos a más en intensidad y garantizar un margen de recuperación suficiente entre actividades". En este contexto, y junto a Sánchez Mateos, ha insistido en el calentamiento adaptado y en parar la actividad si se percibe dolor, cojera, hinchazón, pérdida de fuerza o sensación de inestabilidad.

Ambos especialistas abogan por elegir el calzado según la actividad, por lo que las chanclas deben reservarse para trayectos cortos en piscina o playa; y por revisar el entorno antes de moverse, ya que los bordes de piscina mojados, rocas, arena irregular, escaleras, senderos con poca visibilidad o pistas en mal estado facilitan el riesgo de caída.

"Una lesión menor se maneja fácilmente con reposo y frío local", pero "si existe deformidad, dolor intenso, imposibilidad para apoyar, pérdida de movilidad o inflamación importante, hay que hablar con un especialista", ha argumentado Sánchez Mateos, quien ha concluido afirmando que "la videoconsulta en verano es una herramienta muy útil, ya que permite realizar una primera valoración y decidir si hace falta solicitar una valoración traumatológica presencial".