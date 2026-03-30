Archivo - Experto recuerda que el vapeo produce daño bucodental además de efectos respiratorios - COM SALUD - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El odontólogo y miembro del equipo de Innovación Clínica y Calidad Asistencial de Sanitas Dental, el doctor Antonio Longo, ha destacado que, además de los efectos respiratorios asociados, el vapeo produce "daño bucodental", ya que "el uso mantenido de cigarrillos electrónicos puede acelerar la progresión de enfermedad periodontal en personas jóvenes sin otros factores de riesgo aparentes".

"Uno de los riesgos es que muchos jóvenes no asocian el vapeo con daño bucodental porque no produce el mismo olor o las manchas visibles del tabaco convencional", ha indicado, para añadir que "la reducción de la saliva debilita la función protectora natural de la boca, incrementando la susceptibilidad a caries y complicaciones a medio plazo".

Desde la compañía aseguradora Sanitas han denunciado que esta práctica suele presentarse en redes sociales como aparentemente inofensiva. Por ello, la mitad de los estudiantes de entre 14 y 18 años reconoce haber consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida (49,5%), según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), publicada por el Ministerio de Sanidad.

"Inhalar el aerosol de los cigarrillos electrónicos no es inocuo", ha subrayado al respecto el neumólogo del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid, el doctor Manuel Callejas, quien ha añadido que, "aunque se perciba como vapor de agua, contiene partículas ultrafinas y sustancias químicas que pueden irritar la vía aérea, provocar inflamación bronquial y alterar los mecanismos de defensa del pulmón".

AUMENTAR LA SUSCEPTIBILIDAD A INFECCIONES

A su juicio, "incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas, esta exposición repetida puede afectar a la función respiratoria y aumentar la susceptibilidad a infecciones". Mientras, Longo ha insistido en que "el aerosol contiene nicotina, que puede causar adicción, propilengicol y/o glicerina, que pueden favorecer la irritación de las vías respiratorias, y otras sustancias químicas nocivas, como compuestos químicos volátiles, saborizantes, formaldehído, que alteran la microbiota oral, disminuyen el flujo salival y comprometen las defensas naturales de las encías".

"Esta combinación favorece la inflamación gingival, la irritación de la mucosa y aumenta el riesgo de infecciones", ha declarado este último, que ha agregado que, "con el tiempo, el desequilibrio del entorno oral puede facilitar el desarrollo de patologías de evolución progresiva que, si no se detectan precozmente, pueden cronificarse".

Ante todo ello, Sanitas ha pedido no asumir que el vapeo es menos dañino que el tabaco y ha alertado de que el consumo combinado de cigarrillos electrónicos y tabaco convencional aumenta la exposición total a nicotina y otros tóxicos. También, ha explicado que las inhalaciones profundas, sostenidas o con dispositivos de alta potencia aumentan la cantidad de partículas depositadas en los pulmones y en las vías respiratorias.

Por último, ha informado de que algunos dispositivos permiten niveles muy elevados de nicotina, lo que favorece la dependencia incluso en consumidores ocasionales, y ha señalado que el vapeo puede afectar la capacidad pulmonar y la recuperación tras el ejercicio. "La clave está en reconocer los riesgos silenciosos del vapeo y actuar de forma preventiva, especialmente mediante información clara dirigida a jóvenes y familias", ha finalizado Longo.