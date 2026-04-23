Evitar el efecto rebote tras dejar Ozempic: un procedimiento logra mantener el peso en el 70% de los casos

Archivo - Pluma inyectora de insulina - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un procedimiento ambulatorio podría ofrecer una solución para que el 70% de las personas que suspenden medicamentos populares para bajar de peso eviten recuperar el peso perdido, según un estudio de la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth (Estados Unidos). El trabajo se presenta en la Semana de las Enfermedades Digestivas (DDW) 2026 de Chicago en Estados Unidos.

Casi uno de cada cinco adultos con obesidad ha tomado un péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), y muchos experimentan un efecto rebote una vez que dejan de tomar el medicamento, recuperando el peso perdido en un promedio de 18 meses.

El estudio presenta la primera evidencia, obtenida mediante un ensayo aleatorizado, ciego y controlado con placebo, de que el procedimiento conocido como rejuvenecimiento de la mucosa duodenal puede ofrecer una forma segura, eficaz y duradera de mantener la pérdida de peso sin medicamentos tras la interrupción del tratamiento con GLP-1.

"A pesar de la eficacia de los medicamentos GLP-1, muchas personas dejan de tomarlos debido a su costo, los efectos secundarios o simplemente porque no desean tomar un medicamento a largo plazo", detalla la doctora Shelby Sullivan, autora principal del estudio, directora del Programa Endoscópico Bariátrico y Metabólico del Centro de Control de Peso de Dartmouth Health y profesora de medicina en la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth.

"Sin embargo, si suspenden estos medicamentos, la gran mayoría de los pacientes recuperan el peso perdido y se pierden los beneficios metabólicos. Encontrar un tratamiento que permita a los pacientes suspender estos medicamentos sin recuperar el peso ni perder los beneficios metabólicos es una necesidad urgente. Estos hallazgos indican que este procedimiento mínimamente invasivo podría proporcionar un mantenimiento duradero de la pérdida de peso".

La regeneración de la mucosa duodenal es un procedimiento endoscópico experimental que utiliza calor localizado para ablacionar (quemar) la mucosa interna dañada del duodeno, la parte superior del intestino delgado situada justo debajo del estómago. El ensayo REMAIN-1 evalúa si la regeneración de la mucosa duodenal, que estimula el crecimiento de tejido nuevo y sano, puede producir una reequilibración metabólica sostenida.

Los resultados se basan en el primer grupo de participantes del ensayo, que ahora cuenta con seis meses de datos de seguimiento. De los 45 participantes de la cohorte intermedia del ensayo, 29 se sometieron a un procedimiento de resurfacing y 16 recibieron un procedimiento simulado. Todos los participantes se sometieron al procedimiento después de haber perdido al menos el 15% de su peso corporal total con tirzepatida y posteriormente haber suspendido el fármaco.

Los pacientes perdieron aproximadamente 18 kg con la terapia con GLP-1. Seis meses después de suspender el fármaco, quienes se sometieron al procedimiento simulado recuperaron un 40% más de peso que el grupo de tratamiento. Además, quienes se sometieron a una mayor regeneración tisular recuperaron solo 3 kg, manteniendo más del 80% de su pérdida de peso, mientras que el grupo de control con procedimiento simulado recuperó aproximadamente el doble. La diferencia entre los grupos de tratamiento y control parece ampliarse entre uno y seis meses después de la intervención, lo que sugiere el potencial de un mantenimiento de peso duradero con este procedimiento.

"Lo que resulta especialmente alentador es que el beneficio parece aumentar con el tiempo en lugar de disminuir, y que se comporta como un fármaco en cuanto a la respuesta a la dosis", asegura el doctor Sullivan. "Eso nos da la seguridad de que estamos actuando sobre el mecanismo biológico correcto".

El procedimiento se centra en el intestino delgado, donde se producen las hormonas que imitan los fármacos GLP-1, explica el doctor Sullivan. Con el tiempo, las dietas ricas en grasas y azúcares pueden provocar engrosamiento y otros cambios en la mucosa duodenal. Estos cambios alteran la respuesta del intestino a los alimentos, afectando la producción de hormonas y provocando resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas. Al rejuvenecer la mucosa, el procedimiento busca restablecer el metabolismo de los pacientes a su nuevo peso tras el tratamiento con GLP-1, logrando así efectos duraderos.

El recubrimiento de la mucosa duodenal es un procedimiento ambulatorio experimental. El programa pivotal REMAIN-1, con más de 300 participantes y patrocinado por Fractyl Health, ya ha completado el reclutamiento y la aleatorización. Se espera que los datos preliminares de la cohorte pivotal a los seis meses estén disponibles a principios del cuarto trimestre de 2026 y que la solicitud de autorización de comercialización se presente a finales de ese mismo año.