Europa no detecta uno de cada cinco casos de tuberculosis

Archivo - Imagen de recurso de la tuberculosis. - PENN MEDICINE - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Europa sigue presentando problemas en la detección de la tuberculosis y no identifica uno de cada cinco casos, según revela un informe publicado este lunes por la Organización Mundial de la Salud Europa y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, se ha publicado el documento, que advierte de que la Región Europea, que abarca 53 países de Europa y Asia Central, incluidos los 30 países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), sigue sin alcanzar los objetivos regionales y mundiales para el fin de la tuberculosis.

"Una de cada cinco personas con tuberculosis en la Región Europea sigue sin ser detectada por los servicios de salud. Esto no solo representa un fallo en la detección, sino también una oportunidad perdida para tratar la enfermedad antes, prevenir el sufrimiento y detener la transmisión", ha apuntado Hans Henri P. Kluge, Director Regional de la OMS para Europa.

Además del persistente problema de detección, la Región Europea presenta niveles de resistencia a los medicamentos que siguen siendo mucho más altos que en otras regiones.

Según el informe, estas dos crisis son inseparables. Las personas diagnosticadas tardíamente tienen mayor probabilidad de transmitir la tuberculosis a otras personas y son más difíciles de tratar. Una mayor transmisión de la tuberculosis puede provocar un elevado número de personas con fracaso terapéutico, lo que constituye un factor determinante de la resistencia. "Cerrar la brecha de detección y abordar la resistencia a los medicamentos no son prioridades paralelas, sino parte de la misma lucha", apunta el documento.

Si bien la incidencia de tuberculosis en la Región Europea de la OMS ha disminuido un 39 por ciento desde 2015, y el número de muertes un 49 por ciento, ambas cifras se encuentran muy por debajo de los objetivos de la Estrategia para Acabar con la Tuberculosis para 2025, que son del 50 por ciento y el 75 por ciento, respectivamente.

De forma similar a la Región Europea, los casos de tuberculosis en la UE/EEE han disminuido un 33 por ciento y el número de muertes un 17 por ciento; sin embargo, la mayoría de los países de la UE/EEE no alcanzarán sus objetivos para 2030, lo que resultará en miles de nuevas infecciones y muertes que podrían prevenirse.

LA BRECHA EN LA DETECCIÓN Y EL SEGUIMIENTO

En 2024, se notificaron 161.569 nuevos casos de tuberculosis diagnosticados en 51 de los 53 países de la Región; sin embargo, solo se notificó el 79 por ciento de los casos estimados de tuberculosis nuevos y recaídas en la Región Europea de la OMS. Esto significa que muchas personas con tuberculosis no fueron diagnosticadas ni notificadas. Esta brecha tiene consecuencias directas: las personas no diagnosticadas no pueden acceder al tratamiento y siguen transmitiendo la enfermedad en sus comunidades.

En la UE/EEE, el progreso sigue siendo insuficiente, indica el informe. Si bien las tasas de notificación se han estabilizado, persisten las deficiencias en el diagnóstico y la falta de seguimiento debido a las limitaciones de los sistemas sanitarios. Una de cada cinco personas que inician el tratamiento antituberculoso en la UE/EEE no recibe una evaluación al cabo de un año, una brecha crítica que también afecta a los menores de 15 años. Estos datos subrayan la necesidad de intensificar los esfuerzos para la detección precoz y un seguimiento riguroso una vez diagnosticada la enfermedad.

LA RESISTENCIA A LOS MEDICAMENTOS ES UNA EMERGENCIA REGIONAL

El informe advierte de que la Región Europea de la OMS concentra una proporción desproporcionada de la carga mundial de tuberculosis resistente a la rifampicina y multirresistente. Las cepas resistentes a los medicamentos son considerablemente más difíciles de tratar, requieren tratamientos más prolongados y complejos, y son responsables de una mortalidad sustancialmente mayor.

En 2024, en la Región Europea se confirmaron 26.845 casos de tuberculosis resistente a la rifampicina o multirresistente; en la UE/EEE, el número de casos fue de 817. Mientras que a nivel mundial el 3,2 por ciento de los nuevos casos de tuberculosis y el 16 por ciento de los casos previamente tratados son resistentes a la rifampicina o multirresistentes, en la Región Europea estas cifras alcanzan el 23 por ciento y el 53 por ciento, respectivamente. Esto representa aproximadamente siete veces el promedio mundial de casos resistentes a la rifampicina y tres veces el promedio mundial de casos multirresistentes.

En la UE/EEE, el 3,5 por ciento de los casos de tuberculosis son resistentes a la rifampicina o multirresistentes; sin embargo, el éxito del tratamiento en estos casos es de tan solo el 56 por ciento. Los malos resultados del tratamiento de la tuberculosis multirresistente permiten que las cepas resistentes a los fármacos persistan y se propaguen, lo que subraya la necesidad urgente de un diagnóstico y una atención más eficaces.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Ante esta situación, los organismos piden a los países que intensifiquen la prevención de la tuberculosis y la detección precoz de casos para cerrar la brecha diagnóstica de uno de cada cinco, centrándose en las poblaciones de alto riesgo y marginadas, incluidas las personas privadas de libertad.

Además, piden ampliar el acceso a las pruebas de diagnóstico rápido y de sensibilidad a los fármacos recomendadas por la OMS, especialmente en entornos con alta prevalencia.

Asimismo instan a fortalecer la integración de los servicios de tuberculosis y VIH y mejorar la cobertura de la terapia antirretroviral para las personas coinfectadas.