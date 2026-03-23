En España se notificaron 4.624 casos de tuberculosis en 2024, un 10% más que el año anterior

Archivo - Imagen de microscopio de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. - NIAID - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública (RENAVE) ha informado de que en 2024 se notificaron 4.624 casos en España, un 10 por ciento más que el año previo; de ellos, tan solo 354 son importados, pero casi ya la mitad de estos nuevos casos se dan en personas nacidas fuera de España.

Menos en Galicia, que junto a Cataluña (que ya supera la incidencia de 2015), es la comunidad donde se registran más casos, pero en ella -donde la mayoría son personas autóctonas y de mayor edad- no se refleja el perfil general.

El patrón muestra que existen un incremento ligeramente superior en hombres, nacidos fuera de España y, si se mira por franja de edad, la alerta se da en los menores de 15 años, donde la razón de tasas se ha duplicado. Otras alertas serían que solo en el 54 por ciento de los casos registrados tiene éxito el tratamiento y que el porcentaje de pérdidas y desconocidos no debería ser tan elevado, y se suma como algo a analizar que España uno de los países que más casos de tuberculosis zoonótica notifica.

"Un incremento que no es igual en todas las franjas de edad ni en todas las regiones", explica la investigadora del Centro Nacional de Epidemiología-Instituto de Salud Carlos III, Zaida Herrador, quien ha puesto el foco en la importancia de poner la lupa en el análisis de los casos para poder actuar mejor para frenar una tuberculosis que en España viene creciendo desde 2022.

Estos datos se han dado a conocer con el Día Mundial de la Tuberculosis, en una jornada organizada por la Red TBS -Stop Epidemias, en la que ha participado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Precisamentem la directora del Programa Global de Tuberculosis de la OMS, Tereza Kasaeva, ha apostado por fortalecer la acción multisectorial para atajar las causas de la tuberculosis ya que "en el mundo la tuberculosis está estrechamente ligada a la pobreza, a la desigualdad, a la desnutrición y a sistemas de salud débiles".

Kasaeva, quien ha participado, con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, en la la 14ª Jornada de la Red TBS - Stop Epidemias, ha alabado la acción de la Red TBS-Stop Epidemias como espacio importante en el que se reúnen profesionales, instituciones y sociedad civil.

Asimismo, en un mensaje ha recordado la importancia de financiar programas de TB es invertir en poblaciones más sanas, economías más fuertes y sociedades más resilientes; acelerar la innovación para llegar más rápido a las personas, ya que "los avances científicos solo salvan vidas cuando llegan a las comunidades que más los necesitan"; ampliar la atención de la tuberculosis centrada en las personas y proteger los progresos que ya logrados.