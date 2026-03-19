Un estudio vincula la diabetes tipo 1 y 2 con más riesgo de demencia en adultos

Archivo - Control del nivel de glucemia en un paciente de diabetes con un glucómetro. - SIMPSON33/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Muchas personas conviven a diario con la diabetes sin imaginar que sus efectos pueden ir más allá de lo que tradicionalmente se ha explicado. En los últimos años, la ciencia ha empezado a mirar con más atención cómo esta enfermedad puede influir en el cerebro y en el desarrollo de problemas cognitivos como la demencia.

LA RELACIÓN ENTRE DIABETES Y DEMENCIA QUE EMPIEZA A PREOCUPAR

Un estudio de la Universidad de Boston (Estados Unidos) asocia la diabetes tipo 1 con un mayor riesgo de desarrollar demencia; la diabetes tipo 2 también se vincula a un mayor riesgo de demencia en comparación con no tener diabetes. Este estudio publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología, muestra una asociación, no prueba que la diabetes cause demencia.

La diabetes tipo 1 es poco común y representa aproximadamente el 5% de los casos de diabetes. "A medida que los avances en la atención médica han prolongado la vida de las personas con diabetes tipo 1, resulta cada vez más importante comprender la relación entre esta enfermedad y el riesgo de demencia", informa la autora del estudio, Jennifer Weuve, de la Universidad de Boston.

"Sabíamos que la diabetes tipo 2 está relacionada con un mayor riesgo de demencia, pero esta nueva investigación sugiere que, lamentablemente, la asociación podría ser aún más fuerte en las personas con diabetes tipo 1", afirma.

El estudio incluyó a 283.772 personas con una edad promedio de 64 años. De ellas, 5.442 tenían diabetes tipo 1 y 51.511 tenían diabetes tipo 2. Se realizó un seguimiento a los participantes durante un promedio de 2,4 años. Durante ese tiempo, 2.348 personas desarrollaron demencia, incluyendo 144 de las personas con diabetes tipo 1 (2,6%), 942 de las personas con diabetes tipo 2 (1,8%) y 1.262 de las 226.819 personas que no tenían diabetes (0,6%).

POR QUÉ ESTE HALLAZGO PONE EL FOCO EN EL FUTURO DE LOS PACIENTES

Tras tener en cuenta factores como la edad y el nivel educativo, los investigadores estimaron que las personas con diabetes tipo 1 tenían casi tres veces más probabilidades de desarrollar demencia que las personas sin diabetes.

Las personas con diabetes tipo 2 tenían el doble de probabilidades de desarrollar demencia que las personas sin diabetes. Weuve añade que, en este estudio, se estima que el 65% de los casos de demencia entre las personas con diabetes tipo 1 podían atribuirse a la propia enfermedad.

"La diabetes tipo 1 no es común, por lo que esta afección representa una pequeña fracción de todos los casos de demencia. Pero para el creciente número de personas con diabetes tipo 1 mayores de 65 años, estos hallazgos subrayan la urgencia de comprender cómo la diabetes tipo 1 influye en el riesgo de demencia y cómo podemos prevenirla o retrasarla", concluye Weuve.

Una limitación del estudio es que la diabetes y la demencia se identificaron utilizando registros médicos electrónicos y datos de encuestas, que pueden no abarcar todos los diagnósticos. El estudio contó con el apoyo de los Institutos Nacionales de Salud.