Diabetes tipo 1: logran que células del estómago produzcan insulina y controlen el azúcar en sangre

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diabetes tipo 1 se debe a una producción insuficiente de la hormona insulina por parte de las células beta del páncreas y se estima que afecta a 9,5 millones de personas en todo el mundo. Los bajos niveles de insulina provocan que los niveles de glucosa permanezcan elevados, lo que a largo plazo puede dañar órganos como los riñones, los ojos y el sistema cardiovascular.

Las personas con diabetes requieren un control de por vida de sus niveles de glucosa en sangre, junto con inyecciones de insulina, para mantenerlos estables y en un nivel saludable.

UNA ALTERNATIVA AL USO DE INSULINA DE POR VIDA

Investigadores demostraron que células del estómago pueden transformarse en células beta productoras de insulina, y cuando estas células modificadas se trasplantan en ratones diabéticos, logran controlar los niveles de glucosa. Esto sugiere una posible futura alternativa al uso de insulina diaria en personas con diabetes tipo 1, aunque aún se necesitan estudios en humanos.

Una nueva investigación conjunta de Weill Cornell Medicine (EEUU) y de la Universidad de Pekín (China) plantea una posible nueva opción de tratamiento para la diabetes tipo 1, centrada en la sustitución de las células beta pancreáticas perdidas o disfuncionales, ya sea mediante trasplante celular o mediante la generación de nuevas células beta a partir de células existentes en el organismo.

En concreto, el equipo de Xiaofeng Huang, de Weill Cornell Medicine (EEUU), y Qing Xia, de la Universidad de Pekín (China), descubrieron que las células del estómago del ratón pueden transformarse en células beta pancreáticas mediante ingeniería genética, tal y como se recoge en 'Stem Cell Reports'.

EL EXPERIMENTO FUNCIONÓ EN RATONES DIABÉTICOS

En este nuevo trabajo, los investigadores probaron si es posible realizar el mismo procedimiento con el estómago humano dentro del cuerpo. Para ello, comenzaron creando organoides de estómago humano, estructuras microscópicas que reproducen aspectos de la función normal del estómago. Estos organoides fueron modificados genéticamente para poder transformarse en células beta pancreáticas al activar un interruptor genético.

Posteriormente, se trasplantaron a la región abdominal de ratones, donde sobrevivieron y maduraron durante seis meses, estableciendo conexiones con los tejidos circundantes y el sistema sanguíneo. Al activar el interruptor genético, las células del estómago humano se convirtieron en células secretoras de insulina dentro de los ratones y se asemejaron a las células beta pancreáticas en cuanto a la expresión de genes y proteínas.

De manera alentadora, cuando estos experimentos se realizaron con ratones diabéticos, la insulina secretada por las células humanas transformadas ayudó a controlar los niveles de glucosa en sangre y a mejorar la diabetes. Los científicos esperan que se pueda adoptar un enfoque similar para convertir células del propio estómago del paciente en células secretoras de insulina directamente dentro del cuerpo. Es importante destacar que se necesitan estudios adicionales para determinar si este enfoque es seguro y eficaz para su uso en pacientes.