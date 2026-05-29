Un estudio de Vall d'Hebron ve seguras las vacunas vivas atenuadas en personas con esceloris múltiple

Archivo - Fachada del Hospital de la Vall d’Hebron. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya (Cemcat) y el Servicio de Medicina Preventiva de Vall d'Hebron ha concluido la seguridad de las vacunas vivas atenuadas en personas con esclerosis múltiple (EM), ha informado este viernes el Vall d'Hebron en un comunicado.

El trabajo, publicado en 'Jama Network Open', concluye que las vacunas contra el sarampión, la rubéola, las paperas (MMR) y la varicela no se asocian con un aumento del riesgo de brotes ni de actividad inflamatoria de la enfermedad.

En el contexto del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el 30 de mayo, el investigador del grupo de Neuroinmunología Clínica del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y neurólogo del Cemcat, René Carvajal, ha explicado que el estudio aporta una evidencia "muy necesaria en un contexto en el que todavía existen dudas sobre la seguridad de estas vacunas" en personas con EM.

"Los resultados indican que estas vacunas se pueden administrar de manera segura cuando están indicadas, especialmente antes de iniciar tratamientos inmunosupresores", ha añadido.

El estudio analiza 369 pacientes con EM atendidos en el Cemcat entre 2016 y 2024 y, de ellos, 123 recibieron al menos una vacuna viva atenuada por falta de inmunidad frente al sarampión o la varicela; al comparar su evolución con la de 246 pacientes no vacunados, los investigadores concluyen que el riesgo de brote en el año posterior a la vacunación no aumenta.

La jefa asistencial del Servicio de Neurología/Neuroinmunología de Vall d'Hebron y del Cemcat, Mar Tintoré, ha señalado que "la reticencia vacunal" sigue siendo frecuente entre personas con EM por el temor a que las vacunas puedan desencadenar brotes de la enfermedad, y ha lamentado la falta de estudios específicos sobre vacunas vivas atenuadas en esta población.

DECISIONES REPRODUCTIVAS

En paralelo, un estudio del Vall d'Hebron publicado en 'Patient Education and Counseling' ha analizado el "impacto de la desinformación en las decisiones reproductivas de las mujeres" con EM, en un trabajo liderado también por investigadores del Cemcat y el VHIR.

Este estudio muestra que "aún persisten muchas creencias erróneas sobre el embarazo y la maternidad en el contexto de la enfermedad": el 59% de las 200 encuestadas considera que la EM ha influido en sus decisiones sobre maternidad, principalmente modificando el momento del embarazo y el número de hijos deseados.

Entre las preocupaciones más habituales se encuentran el riesgo de empeoramiento después del parto, la posibilidad de que los hijos desarrollen EM y los efectos de los tratamientos sobre el feto.