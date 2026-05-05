Un estudio revela que avisar del riesgo de cáncer en el alcohol reduce la intención de consumo

Archivo - Hombre apesadumbrado antes botellas alcohólicas. - TOMMASO79/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Si bien Estados Unidos exige una etiqueta de advertencia en las bebidas alcohólicas, las muertes relacionadas con el alcohol han aumentado constantemente en las últimas dos décadas, por lo que un nuevo estudio de Stanford Medicine (Estados Unidos), plantea nuevas soluciones.

Tal y como se publica en la revista 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs', plantear nuevas etiquetas que adviertan sobre riesgos específicos de enfermedades, como el cáncer y las enfermedades hepáticas, podrían incentivar una mayor reducción del consumo de alcohol.

La etiqueta de advertencia que actualmente se exige en los envases de alcohol en Estados Unidos no ha cambiado desde su adopción en 1988, a pesar de las nuevas evidencias que vinculan el alcohol con diversas enfermedades. La etiqueta indica los riesgos de beber durante el embarazo y al conducir o manejar maquinaria, y advierte en general que el consumo de alcohol 'puede causar problemas de salud'. Esta etiqueta suele pasar desapercibida y los consumidores la olvidan.

"Queríamos comprobar si las nuevas advertencias podrían informar mejor a los consumidores sobre los daños del alcohol y animarlos a reducir su consumo", asegura la autora principal, Anna H. Grummon, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. El estudio se llevó a cabo como parte de un proyecto más amplio codirigido con Marissa G. Hall,profesora asociada de la Universidad de Carolina del Norte (también en Estados Unidos).

MÁS DE 1.000 ADULTOS ANALIZADO EN EL ESTUDIO

Diseñado para comparar los efectos de etiquetas de advertencia con diferentes textos y diseños, el estudio reclutó una muestra representativa a nivel nacional de 1.036 adultos en edad legal para consumir alcohol (21 años o más) que informaron beber al menos una vez por semana.

Los participantes vieron 10 mensajes (uno de control, ocho nuevas etiquetas de advertencia y la etiqueta de advertencia actual de EEUU) en orden aleatorio. Posteriormente, calificaron cada mensaje según su eficacia para motivarlos a beber menos alcohol, recordarles los daños que causa el alcohol e informarles sobre algo nuevo.

"Cada participante evaluó múltiples advertencias que abarcaban una variedad de daños a la salud, como cáncer, enfermedades hepáticas, hipertensión y demencia, entre otros, para que pudiéramos hacer comparaciones directas y equitativas entre ellas", dice Grummon.

Todas las nuevas advertencias sobre el alcohol incluidas en el estudio fueron más efectivas que la etiqueta de advertencia actual en Estados Unidos, pero aquellas que resaltaban el riesgo de cáncer resultaron particularmente eficaces. Este hallazgo es relevante, ya que los legisladores en Estados Unidos y otros países debaten si adoptar o no una advertencia sobre el riesgo de cáncer en los productos alcohólicos.

"Por ejemplo, Irlanda tiene previsto exigir advertencias sobre el riesgo de cáncer en los envases de bebidas alcohólicas en los próximos años, y Alaska ya exige que se exhiba una advertencia sobre el cáncer en bares, restaurantes y licorerías donde se vende alcohol", afirma Grummon. "Nuestros hallazgos sugieren que estas políticas podrían ayudar a la gente a comprender los riesgos de beber y, potencialmente, a reducir el consumo".

Los participantes del estudio también evaluaron la eficacia de los iconos de advertencia y el diseño de las etiquetas. Los triángulos y los octágonos se percibieron como más eficaces y llamativos que otros iconos, como la lupa.

Se están realizando más investigaciones. Grummon y Hall están llevando a cabo un ensayo aleatorio para comprobar si las nuevas advertencias sobre el alcohol logran que la gente beba menos. El estudio también medirá si las advertencias mejoran el conocimiento sobre los daños relacionados con el alcohol con el tiempo.

"Sabemos, gracias al control del tabaco, que las advertencias bien diseñadas pueden informar a los consumidores y fomentar elecciones más saludables. Dado que las muertes relacionadas con el alcohol están aumentando, esperamos que los responsables políticos consideren si la actualización de las advertencias sobre el alcohol debería formar parte de una estrategia más amplia para abordar los daños relacionados con el alcohol", destaca Grummon.