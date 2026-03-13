Un estudio identifica un mecanismo "clave" que favorece la metástasis en cáncer de colon

Archivo - Mujer sosteniendo modelo de anatomía de colon humano. Enfermedad del colon, intestino grueso, cáncer colorrectal, colitis ulcerosa, diverticulitis, síndrome del intestino irritable, sistema digestivo y concepto de salud - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Hospital del Mar de Barcelona y su instituto de investigación ha identificado la proteína IKKa como mecanismo "clave" que favorece la metástasis en cáncer de colon, permitiendo a las células tumorales agruparse, migrar y reproducir el tumor a la nueva ubicación.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', muestra que el éxito de la migración del tumor al hígado se basa en agrupar las células para sobrevivir al proceso, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este viernes.

El autor principal del estudio e investigador del instituto del Hospital del Mar, Lluís Espinosa, ha explicado que, en ausencia de la proteína IKKa, estas uniones son "más potentes", y las células forman grupos mucho más eficientes a la hora de hacer metástasis.

UNIONES "ESPECIALMENTE ROBUSTAS"

El equipo usó organoides derivados de células de pacientes con cáncer de colon, a los que se eliminó la quinasa IKKa; después, en modelos preclínicos de ratón, los investigadores demostraron que hay una subpoblación específica de células tumorales, caracterizada por uniones celulares "especialmente robustas", que es la responsable de generar metástasis en el hígado.

Esta población tumoral estaba "claramente enriquecida" en ausencia de IKKa, lo que se explica porque los tumores deficientes en esta proteína presentaban más capacidad metastásica.

Aunque esta proteína había sido descrita previamente como promotora tumoral en otros contextos, el nuevo trabajo revela que "también puede actuar como supresor de la metástasis en cáncer de colon".

REPLICARLO EN PACIENTES

El trabajo continúa con muestras de pacientes, donde se mirarán de replicar los resultados obtenidos, y el equipo confía en que las conclusiones sirvan para disponer, en un futuro próximo, de marcadores pronósticos para los pacientes con cáncer de colon, e incluso de una vía para tratar la metástasis.

"Confiamos que nuestros resultados puedan contribuir en el futuro a identificar los pacientes con más riesgos de desarrollar metástasis y, eventualmente, abrir la puerta a nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a prevenirlas", ha apuntado Espinosa.