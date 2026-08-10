Un estudio descarta que los fármacos GLP-1 dañen la fertilidad masculina tras un uso prolongado

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MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los fármacos agonistas del receptor GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y la obesidad, no tienen un impacto negativo sobre las hormonas masculinas, la función sexual ni la calidad del esperma, según una revisión de ensayos clínicos presentada en el congreso anual de la Sociedad Endocrina (ENDO 2026), celebrado en Chicago (Estados Unidos).

El trabajo, realizado por científicos de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire y de la Facultad de Medicina de Warwick (Reino Unido), también apunta a que estos medicamentos podrían mejorar los niveles de testosterona y la calidad del esperma en hombres con bajos niveles de testosterona relacionados con la obesidad, al tiempo que abordan los efectos subyacentes de esta.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores revisaron ensayos clínicos aleatorizados publicados en los que se comparaban los GLP-1 con placebo u otros tratamientos en hombres de entre 18 y 65 años. Además de los cambios en la testosterona y otras hormonas relacionadas con la función testicular, analizaron la calidad del esperma, el peso corporal, la glucosa en sangre, el colesterol y otros parámetros de salud metabólica.

Tras aplicar los criterios de selección, cinco ensayos clínicos fueron incluidos en el análisis. Los resultados mostraron que los GLP-1 no tuvieron un impacto negativo sobre las hormonas, la función sexual ni la calidad del esperma. Entre los estudios analizados, un ensayo de 24 semanas con semaglutida mostró mejoras en la morfología del esperma y en los niveles de colesterol, mientras que la testosterona y el resto de hormonas permanecieron estables.

Asimismo, un estudio de 16 semanas con liraglutida en hombres con obesidad y bajos niveles de testosterona asociados al exceso de peso observó aumentos de la testosterona y de otras hormonas relacionadas. Además, estos pacientes obtuvieron mejores resultados generales de salud que aquellos tratados únicamente con terapia de reemplazo de testosterona.

"Este trabajo respalda un cambio de enfoque, pasando de prescribir terapia de reemplazo de testosterona en hombres con obesidad y bajos niveles de testosterona a tratar la causa subyacente (el exceso de peso y la mala salud metabólica), lo que puede restaurar de forma natural los niveles hormonales y preservar la fertilidad", afirma la endocrinóloga Pratibha Natesh, de la Facultad de Medicina de Warwick.

LOS INVESTIGADORES CONSIDERAN NECESARIOS ENSAYOS MÁS AMPLIOS

Los investigadores señalan, no obstante, que el número de estudios incluidos es reducido y presenta resultados variables, por lo que consideran necesarios ensayos más amplios y mejor diseñados para comprender completamente los efectos de estos fármacos sobre la fertilidad masculina.

Además, recuerdan que la mayoría de los beneficios reproductivos observados probablemente sean indirectos y que los GLP-1 no se han evaluado como tratamientos para la infertilidad masculina o el hipogonadismo.