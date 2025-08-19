Mejorar la calidad del semen: dejar de fumar, seguir una dieta equilibrada y otros consejos de una experta

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jefa del laboratorio de Andrología y Análisis Clínicos del Instituto Bernabeu, la doctora Ana Fabregat, ha afirmado este martes que la calidad del semen puede ser mejorada tras dejar el tabaco o llevar una dieta equilibrada, entre otros factores, en un momento en el que esta calidad ha "caído en picado" en las últimas décadas.

Según datos de la clínica, el recuento espermático en hombres occidentales se ha reducido en más del 50 por ciento desde 1973, motivo por el que los varones se encuentran implicados en casi la mitad de los casos de problemas de fertilidad a nivel mundial, que afectan a una de cada seis parejas.

"No se trata solo de la cantidad de espermatozoides, de su movilidad y morfología sino que también pueden generarse alteraciones a nivel molecular como puede ser el ADN del espermatozoide", ha afirmado Fabregat.

Por todo ello, la doctora ha dado una serie de consejos encaminados a cambiar una serie de hábitos diarios que podrían estar impactando en la calidad seminal masculina, como lo es el consumo de tabaco, y que podrían dar lugar a cambios en unos tres meses, que es lo que tarde en completarse un nuevo ciclo de espermatogénesis.

"El principal metabolito de la nicotina, la cotinina, es capaz de llegar al testículo y causar daños en grado variable sobre las células germinales", ha explicado, subrayando que fumar reduce la concentración espermática, disminuye la movilidad de los espermatozoides y favorece la aparición de anomalías en su morfología.

La especialista también ha recalcado que el tabaco incrementa el estrés oxidativo y daña el ADN espermático, por lo que dejar este hábito no solo mejora la salud general, sino que también puede dar lugar a una "notable recuperación" de los parámetros seminales.

De la misma manera, ha alertado contra el consumo habitual de alcohol, marihuana, anabolizantes o drogas recreativas, que pueden alterar los niveles hormonales masculinos y disminuir la calidad del semen.

"El alcohol en exceso interfiere con la producción de testosterona y deteriora la función testicular", ha advertido Fabregat, exponiendo que el cannabis y algunos fármacos, como anabolizantes y la testosterona, provocan una reducción del volumen seminal y de la concentración de espermatozoides en consumidores persistentes.

Estas sustancias hormonales suelen ser utilizadas por personas jóvenes con fines deportivos, y pueden producir oligozoospermias severas o azoospermias. Por otra parte, fármacos utilizados ampliamente, como algunos antihipertensivos y psicofármacos, pueden afectar a la calidad seminal, a la función sexual y a los parámetros hormonales.

Fabregat ha instado igualmente a optar por una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, pescado azul, frutos secos y aceite de oliva como forma de controlar el peso, lo que puede dar lugar a una mejora "significativa" de los niveles de concentración, movilidad y morfología espermática.

"El sobrepeso y la obesidad afectan negativamente al equilibrio hormonal y la calidad del semen", ha añadido, recalcando que aquellas dietas ricas en grasas saturadas, carbohidratos refinados y azúcares simples se encuentran relacionados con un entorno inflamatorio y un estado de estrés oxidativo que perjudica la formación de espermatozoides.

EXPOSICIÓN AL CALOR EXCESIVO

Otro de los consejos que ha dado la experta es mantener el escroto unos grados por debajo de la temperatura corporal, de forma que se posibilite una adecuada espermatogénesis, por lo que ha desaconsejado el uso frecuente de saunas, baños calientes o incluso el ordenador portátil sobre las piernas, hábitos que pueden elevar la temperatura testicular de forma crónica.

"Los hombres que buscan mejorar su fertilidad deben evitar este tipo de calor prolongado sobre la zona genital", ha agregado, recomendando igualmente usar ropa interior holgada y transpirable.

Además del calor que generan dispositivos como ordenadores portátiles, tablets, móviles y redes WiFi, también pueden emitir radiación electromagnética no ionizante, que podría estar relacionada con alteraciones en la calidad seminal, tal y como sugieren diversos estudios, si bien aún no son concluyentes.

REALIZAR EJERCICIO FÍSICO Y TENER UN DESCANSO ADECUADO

La especialista ha señalado que mientras que el ejercicio moderado y regular es beneficioso, el deporte de alta intensidad o el entrenamiento extremo pueden alterar el equilibrio hormonal, especialmente los niveles de testosterona, aumentar el estrés oxidativo, aumentar la temperatura escrotal, generar microtraumatismos, y afectar a la producción espermática.

"El equilibrio es la clave. La actividad física moderada y actividades como caminar, nadar o practicar yoga ayudan a reducir el estrés y mejorar la salud general sin dañar la fertilidad", ha subrayado.

En relación a ello, Fabregat ha señalado el descanso como una actividad "fundamental", y es que dormir menos de seis horas por noche se asocia con una peor calidad seminal, como consecuencia de una disminución de los niveles de testosterona.

Del mismo modo, ha apuntado que el estrés crónico afecta al eje hormonal hipotálamo-hipófisis-gonadal, responsable de la producción de esperma, y que se debe a una disminución de los niveles de testosterona circulantes en sangre.

"Reducir el estrés no solo mejora la calidad de vida, también podría ayudar a mejorar el semen", ha recalcado, tras lo que ha aconsejado poner en práctica técnicas como la meditación o acudir a terapia psicológica.