La estrategia de Yale para lograr la primera vacuna contra el herpes genital sin efectos secundarios

Archivo - Jeringa médica primer plano con una vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El herpes genital sigue siendo una de las infecciones de transmisión sexual más extendidas del mundo y, pese a décadas de investigación, todavía no existe una vacuna capaz de prevenirla de forma eficaz. Los científicos llevan años buscando fórmulas que logren activar las defensas del organismo en una de las zonas más difíciles de proteger.

Ahora, un equipo de investigadores ha desarrollado una estrategia experimental que podría ayudar a superar algunos de los principales obstáculos que han frenado este objetivo durante años. Los resultados ofrecen nuevas pistas sobre cómo reforzar la inmunidad frente a este virus y otros patógenos similares.

Actualmente no existen vacunas contra el herpes genital debido a la dificultad de inducir respuestas inmunitarias eficaces y controladas en el tracto reproductivo, pero una nueva investigación en ratones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale (Estados Unidos), presenta una estrategia de vacunación capaz de inducir inmunidad protectora contra las infecciones por el virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2) sin causar inflamación local excesiva.

Este enfoque, tal y como se describe en 'Science Immunology', utiliza un adyuvante vacunal, o componente inmunoestimulante, que recluta eficazmente linfocitos T de memoria residentes en la mucosa genital y promueve la producción de anticuerpos contra*el VHS-2. La mucosa vaginal tiende a ser inmunosupresora, lo que puede dificultar la activación inmunitaria y reducir la eficacia de la inmunización.

Investigaciones previas han demostrado que la administración intravaginal de moléculas de ADN sintético denominadas oligodesoxinucleótidos CpG (ODN) estimula el sistema inmunitario y reduce la carga viral. Sin embargo, este método puede desencadenar una inflamación local significativa, lo que subraya la necesidad de mejorar las estrategias.

En este estudio, los investigadores desarrollaron un adyuvante que combina ODN CpG con CXCL9, una proteína de señalización que atrae a las células inmunitarias. Posteriormente, probaron este sistema, al que denominaron nanopartículas de oligonucleótidos de quimiocinas adyuvantes mejoradas bioactivas (BEACONs), contra infecciones por VHS-2 en ratones. Tras una dosis inicial intramuscular de glicoproteínas de VHS-2, los ratones recibieron una dosis de refuerzo intravaginal con una combinación de glicoproteínas y BEACONs.

Los investigadores descubrieron que las BEACONs mejoraban la captación por las células presentadoras de antígenos y promovían el reclutamiento y la retención de células T CD8 específicas de HSV en el tracto vaginal. Además, la dosis de refuerzo intravaginal aumentó las respuestas de anticuerpos locales y produjo reducciones mayores y más sostenidas de la carga viral en comparación con los ratones de control que recibieron dosis de refuerzo intramusculares.

"Nuestros hallazgos ofrecen una estrategia generalizable para combatir otros patógenos de transmisión sexual, como el VIH-1, el virus del papiloma humano y la clamidia, en los que la inmunidad de las mucosas es esencial, pero se induce de forma deficiente con otros tipos de vacunas", finalizan los investigadores.