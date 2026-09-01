Archivo - Especialista apuesta por gafas de sol que cubran bien el contorno del ojo para protegerlo de la radiación ultravioleta - ILDAR ABULKHANOV/ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid, el doctor Emilio Dorronzoro, ha expuesto una serie de medidas para proteger la salud ocular durante los meses de mayor exposición solar, como emplear gafas de sol que cubran bien el contorno del ojo para protegerlo de la radiación ultravioleta.

Esta radiación "no se nota como una quemadura en el momento exacto de la exposición, pero puede irritar la superficie ocular y favorecer lesiones agudas como la queratitis actínica, una especie de quemadura de la córnea", ha indicado, al tiempo que ha señalado que "también se relaciona con problemas acumulativos, como alteraciones en el cristalino o en la conjuntiva".

Ante ello, Dorronzoro ha declarado que "la prevención debe empezar antes de que aparezca la molestia". Por ello, aboga por utilizar gafas envolventes o de tamaño adecuado, las cuales "reducen la entrada lateral de radiación, algo relevante en playa, piscina, montaña o actividades deportivas al aire libre".

Además, apuesta por elegir gafas con protección UV certificada, por lo que conviene comprobar que indiquen protección 100 por cien frente a radiación UVA y UVB o filtro UV400; complementarlas con sombrero o gorra de ala ancha; no confiarse en días nublados, ya que la sensación de menor luminosidad puede llevar a relajar la protección; y evitar el uso de lentillas como única barrera.

"La radiación no llega solo cuando se mira directamente hacia el sol", sino que "también se refleja en superficies como el agua, la arena o el asfalto, lo que incrementa la exposición ocular incluso en situaciones cotidianas como caminar, conducir o practicar deporte al aire libre", ha indicado, por otra parte, tras lo que ha expuesto síntomas al respecto, como el enrojecimiento.

SÍNTOMAS DE DAÑO VISUAL

Según ha afirmado, este signo, y otros como la sensación de arenilla, el lagrimeo, la sensibilidad intensa a la luz, el dolor ocular y la visión borrosa tras una exposición solar prolongada, debe llamar la atención, y es que "estas señales no deben interpretarse como una simple irritación pasajera si son intensas, aparecen después de varias horas al sol o dificultan mantener los ojos abiertos".

Por último, y una vez subrayado que "la protección ocular debe entenderse como un hábito cotidiano, no como algo reservado a la playa", ha concluido afirmando que las personas con cirugías oculares recientes, antecedentes de enfermedad ocular, ojo seco, uso habitual de lentillas o tratamiento con fármacos fotosensibilizantes deben consultar qué medidas se ajustan mejor a su caso".