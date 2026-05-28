España, Francia y Países Bajos reciben un antiviral experimental japonés contra el hantavirus

El crucero 'MV Hondius' en donde se detectó el brote de hantavirus, a su llegada al puerto de Rotterdam tras concluir el desembarco del pasaje desde Canarias. - Shao Haijun / Xinhua News / Europa Press / Contact

BRUSELAS 28 May. (EUROPA PRESS) -

España, Francia y Países Bajos recibirán en los próximos días las primeras dosis de un antiviral experimental para el tratamiento del hantavirus producido y donado por el laboratorio japonés Fujifilm Pharmaceuticals, según ha informado este jueves la Comisión Europea, que ha coordinado junto a Japón esta iniciativa.

"Gracias a la estrecha cooperación entre la UE, los Estados miembro y nuestros socios japoneses, pudimos garantizar rápidamente el acceso a tratamientos contra el hantavirus que podrían salvar vidas a pacientes europeos", ha celebrado en un comunicado la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

En una rueda de prensa posterior en Bruselas, la portavoz de la comisaria, Eva Hrncirova, ha aclarado que las dosis de favipiravir fueron puestas a disposición de los Estados miembro en el marco de la cooperación entre la UE y Japón y que finalmente se enviarán a España, Francia y Países Bajos porque "son los países que se han mostrado interesados en tener acceso" al tratamiento.

Los servicios comunitarios recuerdan que no existen medicamentos ni vacunas aprobados para el tratamiento o la prevención del hantavirus por el momento, pero añaden que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha identificado el fármaco en cuestión como "el candidato más prometedor para su uso en ensayos clínicos o protocolos de uso compasivo".

En todo caso, corresponderá a cada Estado miembro decidir sobre el uso que le da, según recalcan desde Bruselas, que ha estado en contacto continuo con los Estados miembro desde el inicio del brote detectado a principios de mes en el crucero de lujo 'MV Hondius', cuyo pasaje tuvo que ser desembarcado desde las islas Canarias para su posterior traslado a distintos países para su aislamiento.

El Ejecutivo comunitario ha indicado, además, que ha puesto en marcha procedimientos de adquisición de emergencia para garantizar la disponibilidad de dosis adicionales en caso de que se detectaran más casos en las próximas semanas.