España deja de ser un país libre de sarampión tras notificar 624 casos en dos años

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la OMS, ha notificado al Ministerio de Sanidad que se ha reestablecido la transmisión endémica del sarampión en España, por lo que el país deja de ser considerado libre de sarampión, estatus que ostentaba desde 2016.

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido. En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.

En este contexto, el CRV subraya que los datos disponibles no permiten descartar una transmisión sostenida del virus en España durante el año 2024. Esta decisión no afecta a la rubeola, respecto a la cual España mantiene el estatus de eliminación.

El Ministerio de Sanidad ha comunicado este martes la notificación recibida por la Organización Mundial de la Salud y ha anunciado que trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola con el objetivo de recuperar el estatus de país libre de la enfermedad.

EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA

En España, en 2024 se notificaron 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227: un 23,3 por ciento fueron importados, un 44,9 por ciento estaban relacionados con la importación y en un 32,2 no pudo establecerse el origen. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía).

Además, durante 2024, se registraron 30 brotes en 12 comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada. Uno de ellos, vinculado a una población infantil con baja cobertura vacunal, causó 52 casos y se mantuvo activo durante tres meses.

A nivel global y europeo, desde 2022 se ha registrado un aumento progresivo en el número de casos de sarampión. En 2024, según datos publicados por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) se notificaron 35.212 casos en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE), frente a los 3.973 del año anterior.

En este sentido, el Ministerio explica que la situación en países del entorno muestra un aumento generalizado de casos y brotes de sarampión. Así, la circulación del sarampión durante los últimos meses en diferentes países ha ralentizado el camino hacia la eliminación de la enfermedad a nivel global, reestableciéndose la circulación endémica en más países.

Al hilo, Sanidad señala que la Región de las Américas, que había logrado eliminar la enfermedad en todos sus países, perdió la certificación en 2025 debido al resurgimiento de brotes.

PREVENCIÓN Y COBERTURA VACUNAL

Entre los objetivos del Plan se encuentra reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia y garantizar una respuesta coordinada entre todos los niveles de la administración sanitaria.

Según Sanidad, la inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) sigue siendo la medida más eficaz para prevenir el sarampión. En 2024, las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3 por ciento para la primera dosis, y el 93,8 por ciento para la segunda. De los 227 casos confirmados, 160 no estaban vacunados y 7 contaban solo con una dosis. Para lograr una inmunidad colectiva efectiva, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95 por ciento con ambas dosis.

El último estudio de seroprevalencia en España realizado en 2018, muestra niveles altos de anticuerpos frente al sarampión. Se considera protegida a la población nacida antes de 1978 por exposición natural al virus.