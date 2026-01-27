La OMS recomienda a España reforzar la vacunación frente al sarampión y aumentar "más" la vigilancia

Archivo - Sarampión. - _JURE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha explicado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a España que refuerce la vacunación frente al sarampión y aumente "todavía más" la vigilancia de casos sospechosos, después de retirarle el estatus de país libre de sarampión, que ostentaba desde 2016.

El Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la OMS, ha informado al Ministerio de Sanidad de que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España, a partir de los datos notificados durante 2024 y 2025.

"La conclusión es que no se puede descartar que haya habido una cadena de transmisión de más de 12 meses de duración", ha explicado Sierra en declaraciones remitidas por el Ministerio de Sanidad, señalando que las recomendaciones de la OMS van dirigidas a eliminar estas cadenas de transmisión.

A partir de esto, la representante del CCAES ha detallado que la OMS ha aconsejado a España que aumente "más" la sensibilidad de la vigilancia. "Tenemos que asegurarnos de que todos los casos sospechosos se descartan de una forma rápida. Además, tenemos que asegurar que ningún caso pasa desapercibido", ha subrayado.

En paralelo, la OMS ha aconsejado poner el foco en la cobertura de la vacuna triple vírica, pues alcanza el 95 por ciento recomendado en la primera dosis, pero no en la segunda. Dado el contexto de circulación del sarampión en países del entorno y a nivel mundial, "es fundamental" superar este 95 por ciento con ambas dosis y asegurar que toda la población, o al menos la mayoría, esté protegida, con énfasis en los grupos vulnerables.

"Esta situación nos está ocurriendo en España, está ocurriendo en países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, que vuelven a estar en una situación que considera la OMS de circulación, de transmisión del virus endémica", ha precisado Sierra, quien ha recordado que la Región de las Américas también perdió el estatus en 2025 por el resurgimiento de brotes.