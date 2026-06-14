Cómo escapar de las dependencias que nos condicionan la vida, según la psiquiatra Pilar Castro: la autoestima, el motor

Archivo - Mujer feliz sin estrés. - BARTEKSZEWCZYK/ISTOCK - Archivo

"Cuando sabemos vivir y salir de las trampas mentales que nos estresan vivimos libres y felices, y eso es salud"

MADRID, 14 Jun. (EDIZIONES) -

Todos somos oro puro, si bien algunos pueden perder su brillo por culpa de las trampas mentales del día a día, que nos hacen depender de terceros y que no nos dejan ser libres ni, en definitiva, ser felices, como ocurre con las dependencias o con la falta de autoestima, entre otros muchos ejemplos.

Así nos lo explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus la médico psiquiatra Pilar de Castro Manglano, doctora en Neurociencias por la UNAV, quien acaba de publicar con ‘Grijalbo’ ‘¡Libre por fin!’, un libro con el que confiesa que pretende aportar las claves para vivir con propósito.

“Cuando sabemos vivir y salir de las trampas mentales que nos estresan vivimos libres y felices, y eso es salud. Uno pierde su brillo cuando no se conoce bien y no sabe sacar todo su potencial, partiendo de que todos tenemos un potencial interno y por el que podemos desarrollarnos al máximo. No debemos olvidar tampoco que cada uno es único e irrepetible, y al mismo tiempo todos somos vulnerables ante el caos o ante un mundo acelerado que, a pesar de la abundante información disponible, nos desorienta y genera necesidades y dependencias”, refiere esta especialista.

Aparte, esta médico psiquiatra destaca que saber quiénes somos realmente es necesario también para desarrollarnos con todo nuestro potencial, recordando que el ‘yo profundo’ crece y necesita de un entorno familiar y social en el que uno se sienta amado y respetado incondicionalmente.

Pero también recuerda la doctora De Castro que para valorarnos a nosotros mismos no debemos depender de lo que piensen los otros, al mismo tiempo que debemos saber que es humano el errar y que es de nuestros errores e imperfecciones de donde podemos encontrar oportunidades de crecimiento personal y de mejora. “Sólo así seremos mejores y esto nos hace más fuertes y valiosos”, subraya.

EL PAPEL DE LA AUTOESTIMA

“Como Ulises en el mar de la vida necesitamos un propósito, un lugar donde volver. Y la autoestima es ese ‘timón’ con el que pilotamos el barco de nuestra vida, el amor sano y no egocéntrico hacia nosotros mismos y que nos guía en nuestras actuaciones diarias. Hay quienes no han podido construir las bases de la autoestima de manera correcta y la construyen con etiquetas externas. Vivimos en un mundo con exceso de etiquetas y guerras de etiquetas que sólo consiguen hacer daño y empequeñecer a las personas”, lamenta esta experta.

Igualmente, menciona esta psiquiatra la importancia de amar, de ser, y de sentirnos amados: “La autoestima es un pilar para ser feliz porque si no cualquier dificultad te desestabiliza y es causa de infelicidad. También es necesario llenar la vida de sentido pues si no vivirás intentando saciar el vacío interno con cosas externas que no sacian y de las que puedes llegar a depender”.

EL PROBLEMA DE LAS DEPENDENCIAS

Cita que el ansia de éxito, las redes sociales, la perfección, la magnetización de amores imposibles, el placer instantáneo, las sustancias, o las novedades constantes, que forman parte de nuestra vida, al mismo tiempo y sin ser totalmente conscientes de ello pueden convertirse en una cárcel en la que vivimos recluidos creyendo que somos libres. “No siempre hacen falta drogas, a veces basta una mirada en la discoteca o en el bar, un ‘like’ en las redes, un placer intenso, o una promesa de alivio para quedar atrapados y no saber salir de ello”, narra en el libro.

Es más, considera que hoy más que nunca estamos expuestos a un mundo “dependiente y adictivo”, por la rapidez, la inmediatez, y la recompensa, la facilidad de acceso, la intensidad que supone el sentir al límite, y por la falta de tiempo de reflexión. Habla así de las dependencias emocionales, del problema actual con las redes sociales, de las drogas (marihuana, alcohol fundamentalmente), de los videojuegos, o del ‘workaholism’, así como de la adicción a la imagen perfecta, o a la fama de las redes sociales que, en muchos casos, nos hacen vivir esclavos de una imagen para sentir que brillamos.

EL AUTOCONOCIMIENTO ES CLAVE

Precisamente, durante nuestra conversación, Pilar De Castro Manglano destaca la importancia de la reflexión para conocernos a nosotros mismos y a la hora de evitar caer en estas trampas mentales, pero también señala a la importancia de gestionar bien nuestra mente y nuestro tiempo y dedicarlo a lo que realmente nos merece la pena. “Debemos tener muy claro a dónde vamos y a dónde queremos ir. Nuestras amarras deben ser nuestros amigos, los lazos familiares, y los valores. Esto es lo que te dice hacia dónde vas, y lo que te guía para proteger lo que más amas en tu día a día. Ser capaces de reducir o blindar el tiempo a las redes sociales para darlo a lo que de verdad importa”, subraya.

Asimismo, esta psiquiatra recuerda que “todos somos frágiles, si bien somos más fuertes cuando tenemos una personalidad madura y buenas defensas psicológicas”. De esta manera, la vida se nos hará más fácil. De otro modo la vida se complica y nos vamos enganchando en dependencias externas que nos impiden anclarnos en lo importante.

En resumen, y para huir de nuestras trampas mentales del día a día, la doctora Pilar de Castro Manglano sostiene que debemos conocernos mejor, saber cómo funciona la mente, y a través de la reflexión y de un análisis crítico ser capaces de detectar las trampas y salir de ellas con un propósito, un sentido.