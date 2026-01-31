¿Eres noctámbulo? Un estudio con 300.000 personas revela cuál es el impacto en el corazón (especialmente en mujeres)

Archivo - Hombre con insomnio mirando el móvil en la cama. - SB ARTS MEDIA/ISTOCK - Archivo

Los adultos de mediana edad y mayores que son más activos por la noche tienen más probabilidades de presentar peor salud cardiovascular que quienes son más activos durante el día. Esto podría ser especialmente cierto entre las mujeres, según una nueva investigación publicada en el 'Journal of the American Heart Association', revista de acceso abierto de la American Heart Association.

Los investigadores revisaron los datos de salud de más de 300.000 adultos (edad promedio de 57 años) que participan en el Biobanco del Reino Unido para evaluar cómo los cronotipos (la preferencia natural de un individuo por el horario de sueño y vigilia) afectan su salud cardiovascular.

Alrededor del 8% de los participantes se declararon "definitivamente personas nocturnas", lo que se caracterizaba por acostarse tarde (por ejemplo, a las 2.00 de la madrugada) y alcanzar su pico de actividad más tarde en el día.

Las personas que se autodeclararon "definitivamente madrugadoras", es decir, más activas a primera hora del día y acostarse más temprano (por ejemplo, a las 09.00 de la noche) representaron aproximadamente el 24% de los participantes. Alrededor del 67% de los participantes se clasificaron como cronotipo "intermedio" si no estaban seguros o si indicaban no ser ni madrugadores ni vespertinos.

La salud cardiovascular se midió según las métricas Life's Essential 8 de la Asociación Americana del Corazón, que identifican los hábitos y factores de salud asociados con una salud cardiovascular óptima. Estas métricas incluyen una dieta saludable, actividad física regular, no fumar, buena calidad de sueño, así como niveles saludables de peso, colesterol, azúcar en sangre y presión arterial.

El análisis comprobó que, en comparación con los cronotipos intermedios, los "vespertinos" o noctámbulos tenían una prevalencia 79% mayor de tener una puntuación general de mala salud cardiovascular. Los noctámbulos tenían un riesgo 16% mayor de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral durante un seguimiento medio de aproximadamente 14 años, en comparación con las personas dentro de la categoría intermedia.

El cronotipo vespertino se relacionó más fuertemente con puntuaciones bajas de salud cardiovascular en mujeres que en hombres.

Gran parte del aumento del riesgo de enfermedades cardíacas entre las personas nocturnas se debía a malos hábitos y factores relacionados con la salud cardíaca, especialmente el consumo de nicotina y la falta de sueño. Por el contrario, las personas madrugadoras tenían una prevalencia un 5% menor de puntuaciones bajas de salud cardíaca en comparación con aquellos que no tenían un cronotipo matutino o vespertino fuerte.

"Las personas nocturnas suelen experimentar desajustes circadianos, lo que significa que su reloj biológico interno podría no coincidir con el ciclo natural de luz diurna-nocturna ni con sus horarios diarios habituales --señala la autora principal del estudio, la doctora Sina Kianersi, investigadora de la división de sueño y trastornos circadianos del Hospital Brigham and Women's y la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos)--. Las personas nocturnas podrían ser más propensas a tener comportamientos que afectan la salud cardiovascular, como una dieta deficiente, el tabaquismo y un sueño inadecuado o irregular".

No obstante, los hallazgos del estudio no son del todo malos para los noctámbulos, puntualiza Kristen Knutson, presidenta voluntaria de la declaración de la Asociación Americana del Corazón de 2025 El papel de la salud circadiana en la salud cardiometabólica y el riesgo de enfermedad', que no participó en esta investigación.

"Estos hallazgos muestran que el mayor riesgo de enfermedad cardíaca entre las personas nocturnas se debe en parte a comportamientos modificables como el tabaquismo y el sueño. Por lo tanto, las personas nocturnas tienen opciones para mejorar su salud cardiovascular --explica--. Las personas nocturnas no son intrínsecamente menos saludables, pero enfrentan desafíos que hacen que sea especialmente importante para ellas mantener un estilo de vida saludable".

La declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón que dirigió Knutson sugiere que se debe tener en cuenta el cronotipo individual para determinar el momento de las intervenciones o el tratamiento.

"Algunos medicamentos o terapias funcionan mejor cuando se alinean con un horario específico de los ritmos circadianos relevantes, y este horario variará según el cronotipo matutino, intermedio o vespertino --señala--. Los programas específicos para personas que suelen trasnochar podrían ayudarles a mejorar sus hábitos de vida y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares".