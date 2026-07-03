Enfermedad de Lyme: nuevos anticuerpos podrían ayudar a detectar antes la infección

Archivo - La enfermedad transmitida por una garrapata que lleva años circulando en españa - LADISLAV KUBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cada año, casi medio millón de estadounidenses son diagnosticados y tratados por la enfermedad de Lyme. Causada por la bacteria Borrelia burgdorferi y transmitida por la picadura de garrapatas de patas negras infectadas (también conocidas como garrapatas de venado), la enfermedad puede provocar artritis, problemas neurológicos y complicaciones cardíacas si no se trata.

Si bien la mayoría de los pacientes se recuperan tras el tratamiento, se estima que entre el 10% y el 20% continúan experimentando síntomas como fatiga, dolor o dificultades cognitivas, una afección conocida como síndrome de Lyme postratamiento.

Un nuevo estudio de la Universidad de Tufts (Estados Unidos) ha descubierto biomarcadores que algún día podrían ayudar a los médicos a mejorar la detección y tratamiento de las infecciones por Borrelia burgdorferi en etapas tempranas y persistentes.

Los hallazgos, publicados en la revista 'Infection and Immunity' de la Sociedad Estadounidense de Microbiología, podrían conducir a mejores pruebas para detectar la enfermedad de Lyme en etapas más tempranas, cuando los antibióticos pueden prevenir mejor las formas más debilitantes de la enfermedad.

También podrían ayudar a los médicos a identificar mejor a los pacientes que continúan experimentando síntomas de infección después del tratamiento y, potencialmente, a encontrar nuevas dianas farmacológicas para ayudarlos.

La enfermedad de Lyme suele ser más fácil de tratar en sus etapas iniciales, pero las pruebas actuales a menudo no detectan las infecciones durante ese período crítico y no pueden determinar si las bacterias siguen presentes o si fueron eliminadas hace años. Esta nueva investigación sugiere que un grupo de moléculas inmunitarias llamadas anticuerpos antilipídicos podría solucionar estas deficiencias.

Las pruebas actuales para la enfermedad de Lyme buscan anticuerpos producidos por el sistema inmunitario en respuesta a la bacteria Borrelia burgdorferi. "El problema es que estos anticuerpos no tienen las características adecuadas para ser clínicamente útiles", comenta Peter Gwynne, autor principal del estudio y profesor asistente de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts. "Esto se debe a que dichos anticuerpos pueden tardar semanas en aparecer y, a menudo, permanecen detectables años después de que la bacteria haya desaparecido".

Trabajos previos de Gwynne, quien forma parte de la Iniciativa de la Enfermedad de Lyme de la Universidad de Tufts, y sus colaboradores demostraron que las bacterias causantes de la enfermedad de Lyme desencadenan la producción de anticuerpos contra ciertos lípidos, o grasas, que las bacterias obtienen de sus huéspedes humanos. A diferencia de los anticuerpos utilizados en las pruebas actuales para la enfermedad de Lyme, estos anticuerpos antilipídicos aparecen al inicio de la infección y disminuyen tras un tratamiento exitoso.

Partiendo de esos hallazgos previos, los investigadores analizaron muestras de sangre de 199 personas diagnosticadas con la enfermedad de Lyme, incluidas algunas cuyos síntomas persistieron durante meses o años después del tratamiento. Hicieron un seguimiento de los niveles de anticuerpos antilípidos a lo largo del tiempo y los compararon con muestras de voluntarios sanos y personas con afecciones que pueden asemejarse al síndrome de Lyme posterior al tratamiento, como lupus, esclerosis múltiple, fibromialgia, COVID persistente y síndrome de fatiga crónica.

Diversos análisis identificaron tres anticuerpos antilipídicos que se encontraban en niveles elevados durante la infección por la enfermedad de Lyme. Dos de estos anticuerpos (antiácido fosfatídico (aPA) y antifosfatidilserina (aPS)) presentaban niveles elevados al momento del diagnóstico, incluso en algunos pacientes que aún no habían dado positivo en las pruebas estándar para la enfermedad de Lyme, lo que sugiere que podrían ayudar a identificar las infecciones de forma más temprana. Los pacientes con síntomas persistentes después del tratamiento también tenían mayor probabilidad de presentar niveles elevados de aPS meses después.

Según los investigadores, los datos sugieren que una elevación temporal de estos anticuerpos antilipídicos puede indicar una nueva infección por la enfermedad de Lyme, mientras que la elevación persistente de aPS se asocia con síntomas continuos en algunos pacientes.

El nuevo estudio también demostró que los niveles elevados de aPS eran comunes entre muchos pacientes con síntomas persistentes de la enfermedad de Lyme, pero estaban prácticamente ausentes en personas con otras enfermedades autoinmunes y crónicas que pueden asemejarse al síndrome de Lyme posterior al tratamiento.

Los investigadores recalcan que los hallazgos aún no respaldan una nueva prueba clínica. Se necesitan estudios más amplios para determinar con qué precisión los marcadores identifican la infección y predicen los síntomas a largo plazo.

Para ayudar a responder esas preguntas, Gwynne y su coautora Linden Hu, profesora titular de Inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, recurren a un amplio estudio multicéntrico liderado por Tufts que realiza un seguimiento de los pacientes hasta 15 meses después del diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Utilizando muestras obtenidas de este ensayo, el equipo planea evaluar si los anticuerpos antilipídicos pueden identificar de forma fiable las infecciones tempranas y distinguir a los pacientes que posteriormente desarrollan síntomas prolongados.

Aunque los grupos de comparación eran relativamente pequeños en la investigación recientemente publicada, Gwynne afirma que los hallazgos sugieren que un tipo diferente de disfunción del sistema inmunitario podría estar causando los síntomas persistentes en la enfermedad de Lyme. "Si se confirman con estudios posteriores, como el ensayo clínico, estas diferencias podrían orientar a los investigadores hacia nuevas terapias para las personas que experimentan síntomas persistentes a pesar de recibir tratamiento para la enfermedad de Lyme", añadió.