Endometriosis y embarazo: el hallazgo que reabre el debate sobre los riesgos ocultos en el desarrollo del bebé

Archivo - Mujer con dolor abdominal sostiene el modelo anatómico del útero y los ovarios con patología. Enfermedades del útero y los ovarios, endometriosis, quistes ovárico. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La endometriosis es una afección inflamatoria crónica, a menudo dolorosa, en la que crece tejido similar al endometrio fuera del útero. Afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva y puede afectar la fertilidad.

Los bebés nacidos de madres con endometriosis presentan un riesgo pequeño pero significativo de anomalías congénitas, a menudo denominadas defectos de nacimiento, según una investigación de la Universidad Queen's de Kingston, Ontario, Canadá. Los resultados se recogen en una nueva investigación publicada en 'CMAJ' (Canadian Medical Association Journal).

El estudio incluyó datos del ICES sobre más de 1,4 millones de nacimientos en Ontario, de los cuales 33.619 correspondieron a bebés de pacientes con endometriosis. Un total de 2.120 (6,3%) bebés con algún tipo de anomalía congénita nacieron de una paciente con endometriosis, en comparación con 77.094 (5,4%) nacidos de personas sin esta afección.

La endometriosis se asoció con un mayor riesgo de anomalías cardiovasculares, gastrointestinales, genitales y musculoesqueléticas, así como de neoplasias y tumores, lo cual solo pudo atribuirse parcialmente al tratamiento de fertilidad.

No obstante, los autores señalan que el riesgo sigue siendo pequeño. "Si bien observamos modestos aumentos relativos en el riesgo, el riesgo absoluto de anomalías congénitas en los bebés nacidos de pacientes con endometriosis se mantuvo bajo, porque las anomalías congénitas son poco comunes", escribe Bailey Milne, de la Universidad Queen's de Kingston.

Un artículo práctico publicado en el mismo número de CMAJ describe a una paciente con endometriosis crónica que causó daños orgánicos graves. "Estos artículos subrayan la necesidad imperiosa de un diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz y una mayor concienciación sobre la endometriosis debido a sus secuelas potencialmente grave", escriben las doctoras Olga Bougie, profesora asociada del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Toronto, y Catherine Varner, editora adjunta de CMAJ, en un editorial relacionado.

"Sin embargo, la endometriosis sigue siendo una enfermedad incomprendida, poco diagnosticada y poco tratada en Canadá", afirma.

El editorial aboga por un modelo de comunidad de práctica para el cuidado de la endometriosis, con apoyo a los médicos de atención primaria para diagnosticar y tratar los casos no complicados. "Para afrontar estos retos se requiere un cambio fundamental hacia una atención coordinada, basada en la evidencia y centrada en el paciente", escriben los autores.