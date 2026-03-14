Dolor al menstruar, al orinar o durante las relaciones sexuales: las señales de alerta de la endometriosis profunda

Archivo - Dolor por endometriosis. - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EDIZIONES) -

Dolor intenso durante la menstruación, molestias al ir al baño, durante las relaciones sexuales, o incluso problemas de fertilidad. Son algunos de los síntomas que pueden esconder una endometriosis profunda, una forma avanzada de una enfermedad que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad fértil.

En estos casos, el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de él e incluso puede invadir órganos como el intestino, la vejiga, o los uréteres, provocando inflamación y dolor crónico. Con motivo del Día Mundial de la Endometriosis, los especialistas recuerdan la importancia de reconocer los síntomas a tiempo para evitar años de retraso diagnóstico y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus Alicia Hernández Gutiérrez, jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, nos explica que, en líneas generales, la endometriosis es una enfermedad en la que el endometrio (capa interna del útero que se descama con cada menstruación) crece fuera de su lugar habitual, que es el interior del útero.

DISTINGUIR LA ENDOMETRIOSIS

Lo más frecuente es que las veamos en forma de quistes en los ovarios, en los ligamentos uterinos, y en el peritoneo (el tejido que recubre el interior del abdomen y las vísceras), en la zona pélvica; si bien puede afectar a otros órganos (aparato digestivo, o pulmonar), dando lugar a la 'endometriosis profunda', aunque no es lo más habitual.

"A veces el endometrio sale por las trompas de Falopio de forma retrógrada y se deposita en diferentes lugares, el más frecuente en ovarios (endometriosis ovárica), pero también en el recto, en la vejiga, y en los uréteres. Es aquí donde aparece la endometriosis profunda, estos nódulos que contienen este endometrio ectópico y que invaden estos órganos y producen los síntomas", subraya.

POR QUÉ SURGE LA ENDOMETRIOSIS

Precisamente, el Hospital Universitario La Paz de la Comunidad de Madrid cuenta con una Unidad de Endometriosis que es referencia nacional para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en general, y que recibe a lo largo del año a numerosas pacientes.

Desde este centro hospitalario indican que existen muchas teorías que tratan de explicar cómo se forman las lesiones de endometriosis, y señalan que, en muchos casos, el flujo menstrual no se elimina completamente hacia el exterior, sino que parte de él puede desplazarse hacia la cavidad abdominal, donde el tejido endometrial se implanta y comienza a crecer, provocando una reacción inflamatoria.

No obstante, precisa que éste no es el único mecanismo por el que el endometrio puede aparecer fuera del útero. El hecho de que este tejido sea capaz de desarrollarse en localizaciones anómalas sugiere cierta tolerancia del sistema inmune, influida tanto por factores genéticos, como por elementos del entorno.

SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS DE LA ENDOMETRIOSIS

Sin duda, tal y como asegura la doctora Hernández, el dolor es el principal síntoma de la endometriosis, un dolor pélvico, que en el caso de la endometriosis profunda se ubicará en función de dónde se encuentre el foco de endometriosis. "Si por ejemplo se sitúa en la vejiga, pues la paciente tendrá síntomas urinarios; pero si es en el recto presentará problemas rectales, a la hora de la defecación, estreñimiento, dolor al defecar, o incluso en las relaciones", detalla.

Pero es que, además, señala que pueden coexistir varios nódulos a la vez, situados en diferentes partes: "Dependiendo del foco de la endometriosis habrá un dolor más urinario o más rectal, o ambos, porque normalmente coexisten los nódulos posteriores y anteriores en caso de que se haya extendido la enfermedad más allá de la zona pélvica. Y también es frecuente que estos coexistan con la endometriosis ovárica, y coexistan nódulos a diferente nivel".

LA ENDOMETRIOSIS CONDICIONA LA VIDA DE QUIEN LA PADECE

Con todo ello, uno de los aspectos que más hay que destacar sobre la endometriosis es que se trata de una enfermedad benigna, pero crónica, según prosigue, y que produce mucho dolor en las pacientes, lo cual sin duda condiciona enormemente la vida de las mujeres que la padecen.

"Como muchas enfermedades crónicas, la endometriosis invalida mucho todas las esferas de la vida de la mujer; tanto a nivel social, como laboral, así como a la esfera sexual, porque si tiene dolor la sexualidad estará disminuida; y con la regla además se agudizan los dolores, y la mujer al final está muy incapacitada", subraya esta experta del Hospital Universitario La Paz.

TRATAMIENTOS HOY EN DÍA DISPONIBLES Y CUIDAR LA FERTILIDAD

Ahora bien, sí subraya esta ginecóloga que, habitualmente, gracias a los tratamientos médicos, farmacológicos, esa calidad de vida de las pacientes mejora, aunque en muchas ocasiones la endometriosis profunda tiene que terminar en tratamientos quirúrgicos. "Muchas endometriosis profundas son quirúrgicas, pero si otras mejoran con el tratamiento médico hay que continuar con ello", apostilla esta doctora.

En este plano, y sin dudarlo, una de las cuestiones que suele preocupar a muchas pacientes es su fertilidad, en gran parte de los casos afectada por la endometriosis. "Hay que centrarse también en la salud reproductiva de la mujer, si es su deseo, en estos casos, y al final hay que hacer un enfoque global de la mujer; por supuesto abordando el dolor, pero también su posible infertilidad", añade.

En cuanto al diagnóstico, menciona esta ginecóloga que lo más importante es tener la sospecha: "Una mujer joven, en edad fértil, con síntomas de mucho dolor abdominal, dolor pélvico, hay que sospechar. Se tarda en diagnosticar en algunas ocasiones porque son síntomas muy inespecíficos que se confunden con otros síntomas digestivos, urinarios, con una regla que duele un poco más de lo normal. Lo más importante es educar y concienciar de que el dolor pélvico continuado y crónico no es normal, y hay que estudiarlo y tratarlo. Hoy en día, con la sospecha diagnostica, con una ecografía de alta resolución, y con una exploración, la mayor parte de las veces se puede diagnosticar la endometriosis".

DOLOR ABDOMINAL DESDE LAS PRIMERAS REGLAS

Le preguntamos sobre la edad de aparición de esta patología en las mujeres, y nos habla de la treintena, aunque la menarquia tenga lugar durante la pubertad en las mujeres. Aquí precisa que hay que sospechar cuando desde las primeras reglas, en torno a los 16-17 años se tenga mucho dolor abdominal durante las menstruaciones: "Aunque no se vean endometriomas o nódulos, si estos pueden poner en alerta de que se puede desarrollar en el futuro la enfermedad macroscópica; lo habitual no es cerca de la menarquia, pero si la clínica está, hay que evitar que vaya a más para quitar el dolor y que los quistes no vayan creciendo".

Advierte, eso sí, la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que en la menopausia la enfermedad no desaparece, sino que "se inactiva" por ese hipoestrogenismo o descenso de los estrógenos, típicos de esta etapa de la vida de la mujer.

En resumen, la doctora Hernández resalta que la endometriosis no tiene curación, si bien se trata de una patología ginecológica que puede controlarse y, con ello, mejorar significativamente la vida de la mujer.