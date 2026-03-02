Empresas.- Sanitas recuerda que la pérdida auditiva puede generar "dificultades de aprendizaje" si no se detecta pronto

Archivo - Sanitas recuerda que la pérdida auditiva puede generar "dificultades de aprendizaje" si no se detecta pronto - SANITAS - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la Sección de Neonatología y de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid, la doctora Blanca Núñez, ha recordado que "la pérdida auditiva no solo afecta a la capacidad de oír", ya que, "cuando no se detecta de forma precoz, puede generar retrasos en la adquisición del habla y dificultades de aprendizaje".

Esta "puede condicionar el desarrollo del lenguaje en la infancia, el rendimiento académico y la integración social, así como influir en la calidad de vida y la salud emocional a lo largo de los años", ha puesto de manifiesto Núñez, quien ha añadido que "la clave no es solo detectar, sino hacerlo a tiempo para iniciar cuanto antes la intervención adecuada, ya sea seguimiento, tratamiento médico o adaptación protésica".

En el contexto de la celebración, este martes, 3 de marzo, del Día Mundial de la Audición, desde la compañía aseguradora Sanitas han indicado que detectar alteraciones auditivas desde el nacimiento es útil para garantizar un desarrollo saludable y pleno. Por ello, es importante cuidar la salud auditiva desde las primeras etapas de la vida.

Según los datos publicados, en 2022, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 1.230.000 personas con una discapacidad auditiva, una cifra que evidencia la dimensión de la situación y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención. Así, una de las herramientas clave es el cribado auditivo neonatal, una prueba universal que se realiza a todos los recién nacidos antes del alta hospitalaria.

PROTOCOLO DE CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA

Mediante técnicas como las fotoemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos automatizados, los profesionales evalúan la respuesta del sistema auditivo incluso cuando el bebé no presenta síntomas aparentes, han proseguido desde esta entidad, al tiempo que han explicado que, si se detecta alguna alteración o el recién nacido corresponde a un grupo de riesgo por patología propia o antecedentes familiares, activa un protocolo de confirmación diagnóstica y seguimiento especializado.

"Tras el cribado neonatal, la vigilancia auditiva continúa siendo fundamental durante los primeros años de vida", ha proseguido Núñez, quien ha agregado que "infecciones de repetición, acumulación de secreciones en el oído medio o determinadas patologías pueden provocar pérdidas auditivas transitorias o permanentes". Por ello, es necesario prestar atención a posibles señales.

Entre estas, Sanitas ha destacado el retraso en la aparición de las primeras palabras, la falta de reacción a sonidos intensos o al propio nombre, la dificultad para seguir instrucciones sencillas y la tendencia a subir en exceso el volumen de dispositivos electrónicos.

Por último, esta aseguradora ha puesto de relieve el acuerdo de la Fundación Sanitas con UNICEF España en Perú, con el que se apoya un proyecto orientado a mejorar la detección precoz de problemas auditivos en recién nacidos y niños pequeños de un país en el que alrededor del 1,5 por ciento de niñas y niños de comunidades vulnerables presentan algún grado de pérdida auditiva, y que entre 5 y 10 de cada 1.000 nacen con una deficiencia auditiva congénita.