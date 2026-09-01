Trump vuelve a vincular las vacunas con el autismo y utiliza a los amish como argumento

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en cuestión de nuevo las vacunas y las ha relacionado una vez más con el autismo con el argumento de que en 330 años no ha habido casos documentados de autismo entre los miembros de la comunidad amish que no se vacunan.

"330 años después no hay ni un solo caso publicado explícitamente documentado de un niño amish no vacunado con autismo", ha publicado Trump en redes sociales.

El mandatario estadounidense cita la presentación 7336 del Congreso Internacional de Investigación del Autismo de 2010 que, según la publicación de Trump, especifica que "se ha documentado autismo en niños amish", pero "no hay ningún caso publicado y explícitamente documentado de autismo y cero vacunas". No hay datos fiables, pero se cree que la mayoría de los amish --unos 400.000 en Estados Unidos-- no se vacunan.

El pasado 24 de agosto el propio Trump auguraba que habrá una reducción de la "epidemia" de autismo, una condición que ha relacionado con las vacunaciones. "Vais a ser testigos de una gran diferencia en la tasa de autismo, que es como una epidemia", dijo Trump durante un acto público en la Casa Blanca.

Trump recomendó entonces a las familias que reduzcan y espacien las dosis de las vacunas administradas a los menores de edad con "pinchazos pequeños" en lugar de una sola dosis, una postura desmentida recurrentemente por las autoridades médicas, que descartan cualquier relación del autismo con las vacunaciones.

"Instamos vehementemente a que cuando consigas las dosis para vuestros hijos pequeños, creo que tiene que ver con prevenir el autismo, tienes que pedir al médico que le pongan cinco dosis pequeñas en lugar de una grande", ha explicado el magnate.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos "hasta la fecha los estudios siguen demostrando que las vacunas no están relacionadas" con el autismo.