El ECDC considera improbable que el virus Nipah llegue a Europa

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) considera improbable la importación del virus Nipah a Europa tras confirmarse dos casos en Bengala Occidental (India), aunque no descarta totalmente esta posibilidad.

"Dado que los murciélagos frugívoros portadores del virus Nipah no están presentes en Europa, el riesgo de transmisión posterior tras una posible importación también se considera muy bajo en el contexto actual", ha explicado el ECDC en un comunicado.

Según la información reportada el 26 de enero por las autoridades indias, ambos casos corresponden a personal sanitario del mismo hospital y tuvieron contacto entre sí mientras desempeñaban sus funciones a finales de diciembre de 2025. Para el ECDC, el número limitado de casos y su aparente vínculo con un solo entorno de atención médica sugieren que no hay transmisión comunitaria.

Por el momento, las autoridades indias han implementado medidas de prevención y control, y se están realizando investigaciones para identificar el posible origen de la infección. De este modo, se han identificado y analizado 196 contactos de los casos confirmados. Todos los contactos rastreados permanecen asintomáticos y han dado negativo en las pruebas de detección del virus Nipah.

Asimismo, varios países de la región, como Tailandia, Nepal y Camboya, han implementado medidas de precaución. Estas incluyen campañas de información pública y el control de los pasajeros que llegan de la India en los aeropuertos.

Como precaución general, el ECDC recomienda a las personas residentes en Europa que viajen o residan en Bengala Occidental que eviten posibles focos de infección. Esto incluye evitar el contacto con animales domésticos o salvajes y sus fluidos o desechos, no consumir alimentos que puedan estar contaminados por murciélagos y no beber savia (jugo) cruda de dátil. Generalmente, se recomienda lavar, pelar y cocinar las frutas y verduras antes de consumirlas para reducir el riesgo de exposición.

¿QUÉ ES EL VIRUS NIPAH?

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el virus de Nipah es un virus zoonótico que se identificó por primera vez en Malasia en 1999. Se considera que su reservorio son murciélagos frugívoros y que salta esporádicamente a la especie humana. Por el momento, se han identificado alrededor de 750 casos humanos desde su primera identificación de acuerdo a las notificaciones realizadas a la OMS.

Aunque los datos de estudios de seroprevalencia en animales indican una posible extensión en el Sureste asiático y África, casi todos los casos humanos conocidos hasta la fecha se han producido en Bangladesh y el este de la India.

La forma de presentación clínica en humanos es variada, desde una infección asintomática a un cuadro respiratorio agudo e incluso una encefalitis de alta letalidad (entre el 40% y el 75% de acuerdo a los datos de la OMS).

Por otra parte, la mayoría de las infecciones humanas conocidas se produjeron por contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones. La transmisión se produce probablemente a través de gotas respiratorias o del contacto con secreciones nasofaríngeas o tejidos de cerdos enfermos. En brotes en Bangladesh e India, la fuente probable de la infección fue el consumo de frutas o productos de frutas (como, jugo de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.