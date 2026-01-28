Expertos en Salud Pública señalan que el riesgo de infección por el virus Nipah en España es "muy bajo" pero "no nulo"

Archivo - Virus Nipah - MANJURUL/ ISTOCK - Archivo

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) afirma que el el riesgo actual de infección por virus Nipah en España es "muy bajo", según evaluaciones del Ministerio de Sanidad español y fuentes europeas como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), pero "no es nulo".

"No hay casos importados ni autóctonos reportados en Europa, incluido nuestro país. Sin embargo, el riesgo no es nulo, y debemos estar preparados, tanto para ésta como para otras infecciones emergentes en las que los movimientos humanos derivados de la expansión de la globalización, con sus ventajas e inconvenientes, conllevan potencialmente una más fácil y rápida circulación de determinados agentes patógenos", señalan en un comunicado.

De este modo, reaccionan a las informaciones publicadas recientemente en medios de comunicación sobre la aparición de un brote infeccioso en la India y Nepal por el virus Nipah, en el Estado de Bengala Occidental, cerca de Calcuta, que se relacionaba con una futura pandemia.

Al respecto, recuerda que el sistema sanitario español debe de ser capaz de "anticipar este tipo de amenazas y responder con rapidez". "Nuestros profesionales, por su posición transversal en la organización y su capacidad técnica, ejercitando las competencias de nuestra especialidad, podemos contribuir a facilitar esta respuesta", añade.

En este sentido, recuerda que los centros que cuentan con unidades de Medicina Preventiva y de Salud Pública bien integrados, con capacidad de vigilancia epidemiológica activa, formación continuada y participación en la toma de decisiones, detectan antes los riesgos y limitan de forma significativa la magnitud de los brotes.

La SEMPSPGS quiere subrayar que la Salud Pública y la Medicina Preventiva no actúan solo en situaciones de crisis, ya que "la prevención reduce contagios, protege a los profesionales, evita cierres de unidades y minimiza el impacto asistencial y social". Y, por tanto, su función esencial es "anticipar, analizar y corregir" los factores que favorecen la transmisión de enfermedades, garantizando la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario.

"Convertir cada brote en una lección aprendida exige ir más allá de la respuesta inmediata y reforzar de manera decidida las estructuras preventivas. Invertir en Salud Pública no es una opción, es una necesidad estratégica para evitar que situaciones como la descrita vuelvan a repetirse", añade.

LOS QUE SE SABE DEL VIRUS NIPAH

El virus Nipah es uno de los patógenos zoonóticos más preocupantes en la actualidad según la Organización Mundial de la Salud. Destaca por su alta letalidad, (40-75%), y por no disponer de vacunas aprobadas ni de tratamientos antivirales específicos. Si bien su reservorio principal son los murciélagos frugíveros, además de la transmisión de éstos a humanos, puede producirse contagio desde otros animales infectados o de persona a persona (gotículas respiratorias, contacto cercano con fluidos corporales), mecanismo muy relevante en brotes recientes, especialmente en entornos hospitalarios o familiares.

Hasta el 26 de enero, se han registrado al menos 5 casos positivos por virus Nipah con el foco inicial en un hospital privado en Barasat, en las cercanías de Calcuta. Los primeros dos casos fueron dos enfermeros, un hombre y una mujer, que trabajaban en el centro, afectando posteriormente a otros tres trabajadores sanitarios, lo que supone probable transmisión nosocomial (hospitalaria, de persona a persona).

Según la información difundida, el brote ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de protección, aislamiento y control, con impacto directo tanto en los profesionales sanitarios como en la organización del centro. "Este tipo de situaciones, aunque generan una lógica alarma social, responden a mecanismos de transmisión y a factores de riesgo bien conocidos y descritos desde el punto de vista epidemiológico", señala la sociedad.

No obstante, afirma que "el brote parece contenido y limitado, no hay datos de momento de difusión comunitaria"; aunque la detección temprana en personal sanitario "es una señal de alerta" que se debe a una combinación de causas: detección tardía de los primeros casos, falta de vigilancia epidemiologica real, infravaloración inicial del riesgo biológico, presión asistencial elevada, interrupciones en los circuitos seguros o fallos en la aplicación homogénea de las medidas preventivas.