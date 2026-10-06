El ECDC apunta que la transmisión de la peste pulmonar requiere contacto estrecho y prolongado con una persona infectada

Archivo - Imagen de recurso científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha apuntado este martes que la transmisión de la peste pulmonar requiere mantener, generalmente, un contacto "estrecho y prolongado" con una persona infectada que ya presenta síntomas.

Así lo ha recordado a raíz del fallecimiento de una trabajadora de un laboratorio en Rusia a causa de una neumonía que se sospecha que es peste pulmonar, una situación que el organismo europeo ha asegurado estar siguiendo de cerca.

Según ha detallado, la "limitada" información disponible hasta el momento señala que no se ha informado de casos secundarios ni existe evidencia de transmisión sostenida de persona a persona que pudiera provocar una mayor propagación de la enfermedad.

Tras explicar que la peste neumónica es una enfermedad infecciosa grave que se transmite a través de las gotitas que se expulsan al toser, el ECDC ha destacado que no se ha registrado ningún caso en la Unión Europea (UE) "en décadas". Además, ha destacado que existen antibióticos eficaces y fácilmente disponibles en la UE para tratar la enfermedad.

Los pacientes con sospecha o confirmación de peste neumónica deben ser aislados y recibir el tratamiento adecuado, según lo determine un profesional sanitario especializado. Por su parte, los contactos cercanos deben ser identificados y monitorizados con rapidez.

El ECDC ha subrayado que seguirá supervisando el suceso, tras lo que ha apuntado que está en contacto proactivo con los representantes europeos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para analizar la situación.