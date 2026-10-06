La OMS sigue de cerca el caso de una trabajadora de un laboratorio en Rusia por supuesta peste pulmonar

Archivo - Bandera de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su sede de en Ginebra (Suiza). - OMS - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado este martes que sigue de cerca el caso de la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Rusia por posible peste pulmonar, antes de recalcar que el organismo está ya en contacto con Moscú para "verificar" lo sucedido y abordar "cualquier potencial implicación a nivel de salud pública internacional".

"Una mujer que trabajaba en un laboratorio en la región de Irkutsk ha fallecido y las autoridades están analizando si la muerte fue causada por peste pulmonar", ha dicho el portavoz del organismo, Christian Lindmeier, quien ha resaltado que la mujer trabajaba en "un instituto que estudia patógenos peligrosos, incluida la peste, en una parte de Siberia en la que la peste es registrada de forma natural en animales salvajes".

Así, ha manifestado que por ahora no hay confirmación oficial de la causa del fallecimiento, dado que las pruebas de laboratorio están en marcha, al tiempo que ha trasladado un mensaje por parte de Rusia en el que las autoridades reiteran que hasta ahora no se han detectado "patógenos o enfermedades infecciosas peligrosas" entre los contactos de la mujer.

Lindmeier ha presentado un cronograma de los acontecimientos, que arrancan el 2 de octubre, cuando "el sistema de supervisión interna detecta informaciones en medios sobre una muerte sospechosa por peste pulmonar en Irkutsk, tras lo que empieza a supervisar la situación". El día siguiente, la OMS contacta con Rusia para "verificar el suceso, las circunstancias, las pruebas de laboratorio, sus resultados, la lógica detrás del trazado de contactos y su estatus de salud, así como cualquier potencial implicación a nivel de salud pública internacional".

En este sentido, ha manifestado que los contactos habrían sido ya identificados y puestos bajo vigilancia, antes de resaltar que "ninguno ha mostrado síntomas de enfermedad hasta la fecha", motivo por el que la organización internacional "calcula que el riesgo es entre moderado y bajo en Irkutsk, bajo para Rusia en su totalidad y muy bajo para la región europea de la OMS".

Por último, ha indicado que estas estimaciones por parte de la OMS seguirán siendo actualizadas a partir de la información que facilite Moscú, al tiempo que ha incidido en que el organismo "está preparado para apoyar a las autoridades rusas, en caso de que lo pidan".

Las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es "estable", después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en la localidad de Shelejov.