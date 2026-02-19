Las dosis de refuerzo reducen el riesgo de muerte por COVID-19, según un estudio

Archivo - Vacunación, vacuna, covid-19, coronavirus. - RECEP-BG/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las vacunas de refuerzo redujeron el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19, según un nuevo estudio realizado con más de 3 millones de adultos vacunados en otoño de 2022 en Inglaterra, dirigida por las universidades de Bristol y Oxford (ambas en Reino Unidos). La investigación aporta más evidencia de la eficacia de la vacunación de refuerzo contra la COVID-19.

El estudio, publicado en 'Vaccine', también encontró que esta efectividad fue similar para las vacunas de refuerzo de Moderna y Pfizer-BioNTech, pero la protección disminuyó con el tiempo.

Estudios previos han demostrado que la vacunación inicial contra la COVID-19 fue eficaz para reducir el riesgo de hospitalización y fallecimiento por COVID-19. Esta última investigación, realizada en el Centro de Investigación Biomédica de Bristol (BRC) del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR), analizó el impacto de la administración de una vacuna de refuerzo.

El equipo investigó la eficacia de las vacunas de refuerzo de Moderna y Pfizer-BioNTech administradas durante la campaña de refuerzo de otoño de 2022 en Inglaterra para personas previamente vacunadas de 50 años o más.

El estudio, aprobado por el NHS England, analizó los historiales clínicos de médicos de cabecera y hospitales, disponibles en la plataforma de investigación OpenSAFELY. El equipo comparó a 3.464.877 adultos elegibles para la dosis de refuerzo durante el programa de vacunación contra la COVID-19 de otoño de 2022 con el mismo número de personas sin dosis de refuerzo.

Los compararon con personas similares en cuanto a edad, fecha de la última dosis de la vacuna contra la COVID-19, marca de la vacuna previa, vulnerabilidad clínica y región geográfica. Posteriormente, los investigadores les dieron seguimiento durante casi un año y registraron las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19.

En un estudio realizado a 2,5 millones de personas seguidas durante un año, se registraron 14.436 hospitalizaciones por COVID-19, 1.152 muertes por COVID-19, 32.184 muertes no relacionadas con COVID-19 y 52.758 fracturas.

El estudio reveló que las personas que recibieron la dosis de refuerzo presentaron un riesgo mucho menor de hospitalización por COVID-19 (3,78 frente a 6,81 por 1.000) y de fallecimiento (0,29 frente a 0,61 por 1.000) a los 350 días. Las dosis de refuerzo redujeron a la mitad el riesgo de hospitalización y fallecimiento por COVID-19. La protección disminuyó con el tiempo, siendo más intensa durante los primeros 70 días. Las dosis de refuerzo de Moderna y Pfizer-BioNTech tuvieron un rendimiento similar en cuanto a los resultados de COVID-19, aunque la mortalidad no relacionada con COVID-19 fue ligeramente superior en el grupo con ARNm-1273.

El estudio también evaluó la relación entre la vacunación de refuerzo y las fracturas, un resultado que no se consideró causal. Se observó una pequeña reducción del riesgo de fractura en las personas que recibieron la vacuna de refuerzo. Esto sugiere que no se tuvieron en cuenta todos los factores de confusión (causas comunes de las vacunas de refuerzo y sus resultados), pero el efecto mucho menor en las fracturas confirma la validez de las conclusiones del estudio.