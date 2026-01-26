Ni dieta extrema ni cambio de hábitos radical: esta es la alimentación que cuida tus riñones

Archivo - Dieta saludable, verduras y vegetales. - FCAFOTODIGITAL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Muchas veces pensamos que proteger nuestros riñones es algo que solo se consigue con controles médicos o evitando ciertos alimentos “prohibidos”. Pero la verdad es que, en la vida diaria, hay decisiones pequeñas que pueden marcar una gran diferencia sin que nos demos cuenta. Lo curioso es que no hace falta ser perfecto ni seguir una dieta imposible para empezar a cuidar este órgano silencioso.

LA DIETA QUE COMBINA SALUD Y SOSTENIBILIDAD

Comer una dieta basada principalmente en vegetales y limitar los azúcares y grasas añadidas como parte de la dieta planetaria EAT-Lancet se asocia con un menor riesgo de enfermedad renal crónica (ERC), según un gran estudio de la Universidad Médica del Sur de Cantón, China, publicado en CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

El estudio se basó en datos del Biobanco del Reino Unido, un estudio a gran escala y a largo plazo que incluyó a 179.508 participantes elegibles de entre 40 y 69 años de Inglaterra, Escocia y Gales, e información dietética recopilada mediante un cuestionario. Durante una mediana de seguimiento de 12 años, 4.819 (2,7%) participantes desarrollaron ERC.

LO QUE LA HACE DIFERENTE DE OTRAS DIETAS

Una mayor adherencia a la dieta de salud planetaria de EAT-Lancet se asoció significativamente con un menor riesgo de enfermedad renal crónica (ERC). Esta asociación protectora fue particularmente evidente en personas con baja exposición a espacios verdes residenciales y variantes genéticas específicas, escribe el doctor Xianhui Qin, del Hospital Nanfang de la Universidad Médica del Sur de Cantón, China, junto con otros autores.

Aunque se promueven muchas dietas basadas en vegetales, como los Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión (DASH), la Dieta Mediterránea Alternativa (aMed) y otras, la dieta de salud planetaria EAT-Lancet se desarrolló para abarcar la salud humana y la sostenibilidad ambiental. Se centra en frutas, verduras, legumbres, algo de carne y lácteos, y limita el consumo de azúcares y grasas añadidas.

Un punto clave en común entre estos patrones dietéticos es su énfasis en un mayor consumo de verduras, frutas y frutos secos, y una menor ingesta de carne roja, componentes que se han asociado sistemáticamente con un menor riesgo de ERC en estudios previos.

Un aspecto distintivo de la dieta EAT-Lancet es su limitación específica de azúcares y grasas añadidas, lo que puede mitigar aún más el riesgo renal mediante la modulación de las vías de inflamación y estrés oxidativo. Estos resultados subrayan el potencial de la dieta EAT-Lancet como una estrategia dietética eficaz para la prevención de la ERC, escriben los autores.