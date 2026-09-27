Desprendimiento de retina: no duele, pero puede hacerte perder la visión; estas son las señales de alarma

Archivo - Ojos de mujer mirando a lo lejos. - FIZKES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EDIZIONES) -

El desprendimiento de retina es, según la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), una de las enfermedades oculares más graves y de peor pronóstico si no es tratada, y este 27 de septiembre celebramos su Día Mundial. Vamos a conocer un poco más este fenómeno.

Para ello, entrevistamos en exclusiva en Europa Press Salud Infosalus al oftalmólogo Jesús Pareja, jefe de Sección de Retina en Clínica Rementería en Madrid quien, efectivamente, resalta que el desprendimiento de retina es más frecuente de lo que pensamos en las consultas especializadas de retina, especialmente en la franja de los 50-75 años.

Se trata de la separación de la retina, "el tejido que tapiza la pared interna del ojo del ojo en sí", según nos detalla, y "una enfermedad que es grave y que puede conllevar la pérdida de la visión, e incluso la pérdida física del ojo si se deja evolucionar de forma natural".

QUÉ OCURRE EN UN DESPRENDIMIENTO DE RETINA

Cuenta en este sentido la Academia Americana de Oftalmología (AAO, por sus siglas en inglés) que, de forma natural, y sin patología detrás, el vítreo se mueve alrededor de la retina sin causar problemas, pero advierte de que puede darse el caso que, por las razones que sean, el vítreo se adhiera a la retina y tire con tanta fuerza que pueda desgarrarla. "Cuando sucede eso, el líquido puede pasar a través del desgarro y levantar (desprender) la retina", precisa esta institución científica.

Aquí, el doctor Pareja advierte de que, precisamente, uno de los principales problemas que hoy existen en torno a esta grave patología ocular es que es indolora, de manera que no podemos darnos cuenta de que ha sucedido este fenómeno en nuestro ojo: "Uno de sus principales problemas es que es indoloro. Si causara un mínimo dolor se diagnosticarían todos los casos y, además, rápidamente; pero el desprendimiento de retina es el final de una serie de malas suertes, de una carambola de fenómenos".

En cuanto a los síntomas, este experto de Clínica Rementería habla de moscas volantes, de destellos de luz, de visión borrosa, y de una sombra en la visión periférica (lateral) del ojo que va creciendo, principalmente.

FACTORES O POSIBLES CAUSAS DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA

En su debut influye fundamentalmente el envejecimiento del vítreo (material trasparente que hay dentro del globo ocular, y que está adherido a la retina) que con el paso del tiempo cambia de forma, empieza a encogerse y a hacerse más fino, pudiendo dañar a la retina, precisa la SEO en este sentido, al tiempo que esta sociedad científica recuerda que otras posibles causas frecuentes son la miopía o la inflamación dentro del ojo.

El especialista en retina de Clínica Rementería recuerda a su vez que el principal factor para padecer un desprendimiento de retina es haber padecido previamente uno en el otro ojo, y también cita otros factores como las operaciones de cataratas ante de los 40 años, o el que alguien de tu familia haya tenido un desprendimiento de retina, "hay cierto componente genético".

Y también habla de los traumatismos. Señala precisamente Pareja que en pacientes jóvenes es típico el desprendimiento de retina tras traumatismos producidos por un pelotazo con el pádel: "El ojo se aplasta y se vuelve a recomponer en milisegundos tras el pelotazo, y es en este fenómeno físico-mecánico para volver el ojo a su forma original donde el vítreo se puede desprender de forma traumática, haciendo que la retina se inflame, y en última instancia pueda llegar a desprenderse".

PRONÓSTICO TRAS UN DESPRENDIMIENTO DE RETINA

El desprendimiento de retina es una de las patologías más graves, como hemos comentado antes, si no se trata a tiempo y de forma precoz. Pero, afortunadamente, tal y como celebra este experto, en un 85-90% de los casos en los que se opera la retina, y además si se hace de forma rápida, el pronóstico es bueno, llegando a recuperar la visión.

El problema está, según reconoce, en ese 15% aproximadamente en quienes la retina presenta problemas, y pierde flexibilidad, y capacidad para volver a ser extensible y no es posible reaplicarla al ojo.

"Si se ha operado de forma precoz y conseguimos que la mácula (área en el centro de la retina) no se despegue, el pronóstico es mejor y, a veces, se consigue la recuperación visual total. Todo depende del grado de lesión, y del tiempo que haya pasado de la lesión hasta la puesta en marcha del tratamiento. El problema está, además, en que la retina no se regenera; es un nervio plano, es tejido nervioso", subraya.

En cuanto al desprendimiento de retina, el doctor Pareja apunta que el mejor consejo de prevención es la revisión con el oftalmólogo, sobre todos si contamos con un familiar que ha padecido un desprendimiento de retina, o bien si el paciente ha tenido previamente un desprendimiento de vítreo o de retina. Ya en líneas generales, especifica que para cuidar la retina en nuestro día a día es fundamental no fumar, y evitar la exposición solar directa.