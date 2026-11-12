Descubrir las reglas para los tumores cerebrales agresivos podría conducir a mejores tratamientos

Archivo - Tomografía del cerebro. - JAZZIRT/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación señala que los tumores cerebrales agresivos siguen reglas predecibles, no un comportamiento aleatorio y caótico, aseguran investigadores del Instituto Wellcome Sanger y el Instituto de Investigación del Cáncer de Cambridge (Reino Unido), el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) y el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) (ambos en Alemania) y sus colaboradores.

Este descubrimiento podría conducir a nuevos y muy necesarios tratamientos para los glioblastomas en el futuro.

Tal y como se recoge en 'Nature', los investigadores han mapeado más de un millón de células en tumores de glioblastoma. Esto les permitió descubrir que las células cancerosas se organizan según un patrón estructural consistente y predecible en diferentes pacientes.

De esta forma, el equipo logró clasificar las células cancerosas en diferentes etapas de su desarrollo dentro de los distintos entornos de los tumores de glioblastoma. Analizaron diferentes fases temporales y utilizaron minitumores cultivados en laboratorio para simular este proceso.

Además de desafiar creencias previas sobre los tumores cerebrales, esta hoja de ruta abre nuevos caminos para el desarrollo de tratamientos dirigidos. Dado que las células cancerosas se mueven de forma predecible durante la progresión del tumor, los fármacos futuros podrían atacar específicamente las células en fase de desarrollo temprano antes de que se transformen en estados más difíciles de alcanzar y resistentes.

Este trabajo ha creado un nuevo recurso fundamental para estudios que exploren los mecanismos y la biología de las células cerebrales cancerosas. Por ejemplo, utilizando los mismos datos multiómicos de células individuales, los investigadores también descifraron los reguladores genéticos que impulsan y restringen las transiciones de estado de las células de glioblastoma, destacando posibles dianas que podrían ayudar a evitar la resistencia al tratamiento. En conjunto, estos artículos unifican la comprensión de la arquitectura de los glioblastomas con conocimientos sobre la plasticidad de las células cancerosas, ofreciendo una visión holística de este tipo de cáncer.

El glioblastoma es una forma agresiva de cáncer cerebral. Es el tipo de cáncer cerebral más común en adultos. El tiempo medio de supervivencia para las personas con glioblastoma es de 12 a 18 meses, y solo el 4% de los diagnosticados sobreviven cinco años o más.

Cuando es posible, el tratamiento más común para el glioblastoma es la cirugía, seguida de una combinación de quimioterapia y radioterapia. Estos tumores son difíciles de tratar debido a su ubicación y a que muchos invaden múltiples partes del cerebro, lo que puede dificultar o incluso imposibilitar la cirugía en algunos casos. El tratamiento también puede ser complejo, ya que estos tumores están compuestos por múltiples estados celulares cancerosos altamente dinámicos que anteriormente no parecían seguir reglas o patrones consistentes. Esto significa que el tratamiento podría no destruir todas las células, lo que conlleva resistencia a los fármacos y la reaparición del cáncer.

En el nuevo estudio, los investigadores del Instituto Sanger y sus colaboradores utilizaron tecnologías multiómicas de vanguardia y herramientas computacionales de aprendizaje automático personalizadas para mapear múltiples secciones de muestras de tumores cerebrales de 12 pacientes con glioblastoma, combinando datos de atlas espaciales y de células individuales, imágenes y secuenciación del genoma completo. Esta gama de información proporciona una comprensión completa del estado molecular de cada célula cancerosa, su ubicación en el tumor, su posible evolución a lo largo del tiempo, su interacción con el entorno circundante y su información genética. Además, el equipo utilizó muestras de múltiples regiones de los tumores cerebrales para ofrecer una visión completa de las células en cada sección del tumor y su relación entre sí. El atlas GBM-Space resultante (GBM significa glioblastoma) es de acceso libre.

Esto permitió al equipo observar que las células del glioblastoma se mueven siguiendo el mismo patrón estructural en todos los pacientes, siguiendo las mismas reglas a medida que crece el tumor:

Las células cancerosas en etapas tempranas se asemejan a las células madre cerebrales. Estas células, con características de células en desarrollo, se encuentran en el borde exterior del tumor, conocido como borde de avance, donde las células del glioblastoma comienzan a invadir el tejido cerebral sano circundante. Estas células actúan como un reservorio que da origen a otros estados de células cancerosas.

A medida que el tumor se expande, estas células se transforman en células de respuesta a lesiones, imitando las vías celulares implicadas en la reparación del tejido cerebral y la cicatrización de heridas. Estas células de respuesta a lesiones crean una capa estructural interna en los tumores.

En las etapas posteriores del desarrollo de un tumor cerebral, el núcleo del tumor queda aislado del oxígeno, lo que significa que todos los tipos de células pasan de una respuesta a la lesión a estados de hipoxia severa (privación de oxígeno).

Además de mapear muestras de tumores cerebrales, el equipo desarrolló modelos 3D del cerebro en una placa de cultivo, conocidos como organoides cerebrales, para validar este mapa tumoral.

Esta investigación también reveló que cada etapa de progresión de las células cancerosas requiere microambientes inmunitarios específicos en los tumores. El equipo sugiere que encontrar maneras de interrumpir o alterar estos microambientes podría conducir a nuevas formas de tratar los tumores cerebrales agresivos. En el futuro, las nuevas terapias también podrían centrarse en las redes de regulación genética, deteniendo potencialmente la progresión celular, o bien atacar las células en desarrollo temprano que no se pueden extirpar fácilmente mediante cirugía y que a menudo provocan la recurrencia del cáncer.

El doctor Richard Mair, coautor del Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido en Cambridge y del Hospital Universitario de Cambridge NHS Foundation Trust, asegura: "Durante demasiado tiempo, hemos abordado el tratamiento del glioblastoma sabiendo que el tumor de cada paciente contiene una compleja mezcla de células cancerosas, pero sin comprender claramente cuál es la mejor manera de atacarlas todas. Esta investigación nos brinda la oportunidad de pensar de forma diferente. Si podemos anticipar los distintos estados biológicos que probablemente adopte un tumor, podemos empezar a desarrollar tratamientos que aborden múltiples aspectos de la enfermedad desde el principio. Esto podría cambiar radicalmente la forma en que diseñamos nuevas terapias para el glioblastoma, avanzando hacia tratamientos que se basen no solo en el aspecto actual del tumor, sino también en su posible evolución".

El doctor Oliver Stegle, coautor principal de ambos estudios en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) y el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ), agrega: "La combinación de técnicas imparciales de células individuales y multiómicas con herramientas computacionales personalizadas nos permitió replantearnos la investigación y cuestionar supuestos arraigados sobre el glioblastoma".

"Demostramos que redes moleculares complejas pero predecibles rigen el desarrollo de las células cancerosas. Este trabajo muestra cómo la biología computacional puede transformar grandes conjuntos de datos en descubrimientos relevantes para la atención al paciente", señala.