Descubren que la serotonina puede empeorar el tinnitus y apuntan a los antidepresivos más usados para la depresión

Archivo - Tinitus, zumbido oído - ISTOCK/ALEKSEJ SARIFULIN - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tinnitus es una sensación constante de zumbido o pitido en los oídos, que provoca irritación continua en algunas personas y ansiedad severa en otras. Se estima que su prevalencia mundial alcanza el 14%, y muchas personas se ven gravemente afectadas.

El mismo neurotransmisor que se utiliza habitualmente para aliviar los síntomas de la depresión y la ansiedad también puede exacerbar una afección molesta conocida como tinnitus, según una nueva investigación de investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón en Estados Unidos y de la Universidad de Anhui en China publicada en las 'Actas de la Academia Nacional de Ciencias'.

Los investigadores descubrieron, en un modelo de ratón, que los niveles elevados del neurotransmisor serotonina en el cerebro también provocaban un aumento de los síntomas conductuales de tinnitus.

EL PAPEL DE LA SEROTONINA EN EL CEREBRO

Los hallazgos deberían ser especialmente significativos para millones de personas en todo el mundo que sufren de tinnitus, expone el coautor principal Laurence Trussell, profesor de otorrinolaringología en la Facultad de Medicina de OHSU e investigador en el Instituto Vollum de OHSU y el Centro de Investigación Auditiva de Oregón.

"Las personas con tinnitus deben colaborar con su médico para encontrar un tratamiento farmacológico que les proporcione un equilibrio entre el alivio de síntomas psiquiátricos como la depresión y la ansiedad, y la minimización del tinnitus", apunta Trussell.

Estos medicamentos incluyen una clase común de antidepresivos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Estos fármacos alivian los síntomas de la depresión y la ansiedad de moderadas a graves al aumentar el nivel de serotonina en el cerebro.

"Sospechábamos que la serotonina estaba implicada en el tinnitus, pero no entendíamos bien cómo", comenta el coautor Zheng-Quan Tang, doctor de la Universidad de Anhui en China. "Ahora, utilizando ratones, hemos descubierto un circuito cerebral específico que involucra a la serotonina y que llega directamente al sistema auditivo, y hemos comprobado que puede inducir efectos similares al tinnitus. Al desactivar ese circuito, logramos aliviar el tinnitus de forma significativa".

CUANDO LOS ANTIDEPRESIVOS EMPEORAN LOS SÍNTOMAS

Los investigadores lograron avances significativos con respecto a un estudio anterior publicado en 2017. En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron optogenética mediante fibra óptica para dirigir con precisión la luz al cerebro, de modo que desencadenara la actividad eléctrica de las neuronas que producen serotonina. Posteriormente, evaluaron la respuesta conductual de los ratones mediante un tipo modificado de respuesta de sobresalto auditivo.

"Cuando se estimulan estas neuronas serotoninérgicas, se observa que se activa la actividad en la región auditiva del cerebro", explica Trussell. "También vimos que los animales se comportaban como si estuvieran experimentando tinnitus. En otras palabras, se producen síntomas que en los humanos se asocian al tinnitus".

Según Trussell, los hallazgos coinciden con la experiencia de las personas que informan de un empeoramiento de los efectos del tinnitus con fármacos que elevan la serotonina, como los ISRS.

"Nuestro estudio sugiere un delicado equilibrio", concluye. "Podría ser posible desarrollar fármacos específicos para ciertas células o regiones cerebrales que regulan el aumento de serotonina en algunas zonas del cerebro, pero no en otras. De esta forma, se podrían separar los efectos beneficiosos e importantes del antidepresivo de los efectos potencialmente perjudiciales para la audición".