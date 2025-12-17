Descubren la proteína clave que podría explicar la obesidad genética y controlar el apetito

Archivo - Mujer mirando un pastel con hambre. - VOYAGERIX/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una proteína esencial para el cuerpo humano que gestiona la energía y regula el apetito depende de una proteína asociada, según una nueva investigación de la Universidad de Birmingham (Reino Unido); los hallazgos podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor la obesidad genética.

UNA PROTEÍNA QUE MARCA LA DIFERENCIA EN EL APETITO

En un artículo publicado en 'Science Signalling', el equipo de investigación internacional dirigido por académicos de la Universidad de Birmingham analizó el papel de apoyo de una proteína asociada llamada MRAP2 con una proteína reguladora del apetito llamada MC3R, que coordina si el cuerpo almacena energía o la quema.

Estudios anteriores han demostrado que MRAP2 desempeña un papel de apoyo clave para una proteína similar (MC4R), que controla el hambre, y este último estudio intentó descubrir si MRAP2 funcionaba de la misma manera para la proteína estructuralmente similar MC4R.

Utilizando modelos celulares, el equipo descubrió que la presencia de la proteína MRAP2, en una proporción 1:1 con MC3R, mejoraba la señalización celular. Los hallazgos sugieren que esta proteína de apoyo podría ayudar a MC3R a equilibrar la ingesta y el uso de energía. El equipo también identificó partes críticas de MRAP2 necesarias para facilitar la señalización de MC3R y MC4R.

CÓMO LOS GENES INFLUYEN EN EL EQUILIBRIO ENERGÉTICO

Un análisis posterior analizó si se observaba la misma mejora en la señalización de MRAP2 con mutaciones genéticas observadas en algunas personas con obesidad. El equipo descubrió que al introducir proteínas de apoyo mutadas (MRAP2) en MC3R, no se observó una mejora en la señalización de la proteína reguladora del apetito. Los hallazgos sugieren que las mutaciones en la proteína MRAP2 contribuyen a reducir el funcionamiento normal del sistema hormonal que regula el equilibrio energético.

La doctora Caroline Gorvin, profesora asociada de la Universidad de Birmingham y autora principal del estudio, comenta: "Los hallazgos nos brindan información importante sobre lo que sucede en el sistema hormonal, relacionado con algunas funciones clave como el equilibrio energético, el apetito y el momento de la pubertad".

EL FUTURO DE LOS FÁRMACOS CONTRA LA OBESIDAD

La identificación de esta proteína, MRAP2, como un auxiliar o soporte clave para estas proteínas esenciales reguladoras del apetito también da nuevas pistas para las personas que tienen una predisposición genética a la obesidad, y cómo las mutaciones de MRAP2 son un claro indicador de riesgo.

Comprender las herramientas que MRAP2 utiliza para facilitar la señalización ayudará a los investigadores a determinar si los fármacos dirigidos a MRAP2 podrían potenciar su capacidad para modular MC3R y MC4R. Estos fármacos podrían aumentar la sensación de saciedad, reducir la ingesta excesiva de alimentos y mejorar el equilibrio energético del organismo, contribuyendo así a la pérdida de peso que no se puede controlar solo con dieta.