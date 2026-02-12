Descubren el 'error' del sistema inmune que explica los rarísimos coágulos tras algunas vacunas contra la Covid

Archivo - Vacuna. - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

Una colaboración de investigación global de científicos de la Universidad McMaster (Canadá), la Universidad Flinders (Australia) y la Universitätsmedizin Greifswald (Alemania) ha descubierto por qué una pequeña cantidad de personas desarrollaron coágulos sanguíneos peligrosos después de recibir ciertas vacunas contra la COVID-19 o experimentar una infección natural por adenovirus. La respuesta se encuentra en un caso inesperado de orientación errónea por parte del sistema inmunológico.

El descubrimiento, publicado en el 'New England Journal of Medicine', explica cómo y por qué el cuerpo genera ocasionalmente anticuerpos peligrosos contra sus propias proteínas sanguíneas, causando trombocitopenia y trombosis inmunitarias inducidas por vacunas (TITV). Específicamente, el estudio identifica el componente viral exacto que, en raras circunstancias, puede desencadenar esta distracción inmunitaria.

Además, el estudio identifica un nuevo mecanismo por el cual una reacción inmunitaria puede fallar, lo que proporciona a los científicos una guía para explicar otras reacciones adversas raras, inducidas por anticuerpos, a ciertas infecciones, medicamentos o exposiciones ambientales.

"Este estudio demuestra, con precisión molecular, cómo una respuesta inmunitaria normal a un adenovirus rara vez puede desviarse. Al identificar la proteína viral exacta implicada y el cambio específico en el anticuerpo que provoca esta desviación, ahora comprendemos no solo qué ocurre en la VITT, sino también por qué", afirma Theodore Warkentin, autor correspondiente del estudio y profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina Molecular de la Universidad McMaster.

De esta forma, ahora es posible identificar un componente viral específico que puede rediseñarse. Esto significa que las futuras vacunas adenovirales pueden conservar todas sus ventajas y, al mismo tiempo, evitar el raro fallo inmunitario que causa la VITT, según aportan los investigadores.

Los investigadores descubrieron que la VITT puede presentarse tras una exposición repetida al adenovirus, ya sea por una vacuna o una infección natural, pero solo en personas que heredan una versión específica de un gen de anticuerpos. Dado que esta variante genética se encuentra en hasta el 60% de la población, no puede explicar por sí sola esta complicación ultrarrara.

Sin embargo, la respuesta inmunitaria que prepara el terreno para la VITT se dirige a una proteína de adenovirus llamada proteína VII (pVII), que se asemeja mucho a una región de una proteína sanguínea humana, el factor plaquetario 4 (PF4). En casos muy raros, mientras el sistema inmunitario responde a pVII, puede surgir una única mutación específica en una de las células productoras de anticuerpos.

Esa mutación (llamada K31E) cambia solo un aminoácido con carga positiva a uno con carga negativa, y ese pequeño cambio es suficiente para redirigir la diana del anticuerpo desde pVII hacia PF4. Una vez que el anticuerpo se une a PF4, activa las plaquetas y desencadena la coagulación y el bajo recuento plaquetario que se observa en la VITT.

Fundamentalmente, el estudio detectó esta misma mutación K31E en todos los anticuerpos de pacientes con VITT examinados. Cuando los investigadores revirtieron la mutación en los anticuerpos modificados en laboratorio, su actividad peligrosa desapareció, lo que demuestra que este cambio específico es necesario para que se produzca la complicación.

El equipo descubrió el mecanismo utilizando herramientas de vanguardia: secuenciaron anticuerpos de pacientes con VITT, mapearon sus estructuras mediante espectrometría de masas y diseñaron versiones de laboratorio para observar su comportamiento y mutación. También confirmaron los hallazgos en un modelo murino humanizado, donde el anticuerpo VITT causó coagulación, pero la versión retromutada no.

"Mucha gente sabe que las mutaciones en el ADN explican cosas como anomalías congénitas o cáncer, pero tener una célula inmune que está produciendo sus anticuerpos esperados activados por un virus cambia abruptamente su reactividad contra una proteína propia debido a una mutación específica es un hallazgo espectacular que no tiene precedentes en la literatura científica", comenta Warkentin.

El estudio fue financiado por la Sociedad Americana de Hematología (Premio de Investigación Global), el Centro de Competencia para el Análisis Genómico (Kiel), la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), el Centro de Competencia de Secuenciación de Próxima Generación (NGS) de Infraestructura de Investigación de la DFG / Red de Competencia NGS, la Fundación Else Kröner-Fresenius, la Agencia Europea de Medicamentos, la Fundación Flinders (Beca Semilla de Salud), la Fundación Gates, el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud (Beca Ideas) y la Universitätsmedizin Greifswald (Programa de Investigación Gerhard Domagk).