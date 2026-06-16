Descubren cómo controlar con precisión la proteína inmunitaria que impulsa el crecimiento tumoral

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MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva revisión de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) examina las funciones específicas de la interleucina 17 (IL-17) en células y tejidos. Según se ha publicado en 'Science Immunology' la familia de citocinas IL-17 se ha relacionado con varias facetas de la regulación inmunitaria, incluyendo la defensa contra infecciones, la autoinmunidad y las respuestas a las vacunas.

En este trabajo, los investigadores profundizan en las complejas cascadas de señalización de IL-17 y analizan los mecanismos que regulan estas vías. También describen los diferentes roles que desempeña la IL-17 en diversos sistemas biológicos, centrándose en cómo moldea el inmunometabolismo, regula las interacciones neuroinmunes y promueve el crecimiento tumoral en varios tipos de cáncer.

Los autores resaltan el potencial de la citocina como objetivo terapéutico y advierten que sus diversas funciones pueden provocar efectos secundarios no deseados tras el bloqueo sistémico.

"Los avances en la comprensión de la transducción de señales de IL-17 están comenzando a permitir una nueva generación de estrategias intracelulares y dirigidas a la transcripción, que pueden ofrecer un control más preciso y duradero de la inflamación mediada por IL-17".