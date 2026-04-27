Descubren un circuito cerebral que conecta emociones y tics en el síndrome de Tourette

Archivo - Hombre con síndrome de Tourette - KKOLOSOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trastornos de tics, como el síndrome de Tourette, se encuentran entre las afecciones neuropsiquiátricas más comunes y tienen un impacto significativo en la vida de los niños. Sin embargo, sus mecanismos neuronales subyacentes aún no se comprenden del todo.

Tradicionalmente, estos síntomas se han asociado a alteraciones en los circuitos motores del cerebro. Sin embargo, nuevas investigaciones están ampliando esa visión y apuntan a que otras áreas relacionadas con las emociones y la percepción también podrían desempeñar un papel relevante en este trastorno.

UN TRASTORNO MÁS COMPLEJO DE LO QUE SE CREÍA

Un estudio realizado en ratones por la Universidad de Kobe (Japón) ha descubierto una conexión con las funciones emocionales del cerebro. Este hallazgo, publicado en 'Cell Reports' abre nuevas vías de investigación para el tratamiento del síndrome de Tourette.

Los investigadores del campo han llegado a comprender que existe un circuito en la corteza motora del cerebro que causa los tics motores cuando funciona mal.

Sin embargo, una característica distintiva del síndrome de Tourette es el "impulso premonitorio" que sienten las personas con esta afección, y a menudo se acompaña de otros trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno del espectro autista, lo que sugiere la implicación de otras regiones cerebrales.

"De hecho, los estudios de neuroimagen en personas con trastornos de tics han reportado actividad anormal en la corteza insular, responsable del procesamiento emocional y la autoconciencia, pero se ha investigado muy poco sobre la relación entre los trastornos de tics y esta región", declara el neurofisiólogo de la Universidad de Kobe, Tachibana Yoshihisa.

Tachibana, especialista en la conexión entre el cuerpo y la mente, publicó previamente que dos tercios de los pacientes con síndrome de Tourette que usaban un protector bucal mostraron mejoras notables en los tics motores y vocales.

EL PAPEL DE LAS REGIONES EMOCIONALES DEL CEREBRO

Rastrearon las neuronas responsables de percibir los movimientos musculares y descubrieron que se conectaban con la corteza insular, lo que sugiere que los tics pueden aliviarse modificando la conexión de esta región con la corteza motora del cerebro. Para comprobar esta hipótesis, los investigadores se propusieron dilucidar cómo se conectan estas regiones y cómo la manipulación de dicha conexión modifica los tics en un estudio con ratones a los que se les indujeron tics artificialmente.

En este nuevo trabajo, los expertos informan sobre su descubrimiento de una conexión neuronal desde la corteza motora, a través de una estación de relevo talámica intermedia, hasta la corteza insular. Esta estación de relevo también es relevante, ya que se ha utilizado como objetivo para una terapia del síndrome de Tourette mediante estimulación cerebral profunda, aunque no estaba claro por qué funciona.

Además, demostraron que, al inhibir esta vía de conexión, podían reducir notablemente la intensidad de los tics, aunque no su frecuencia. "Creemos que el circuito neuronal que encontramos desempeña un papel crucial como puente que conecta regiones cerebrales que antes se creía que actuaban de forma independiente", comenta Tachibana.

UN CIRCUITO CEREBRAL QUE CONECTA EMOCIÓN Y MOVIMIENTO

En su estudio, los investigadores explican además que siguen pensando que los tics motores posiblemente se generen por una función anómala de la corteza motora del cerebro, pero la conexión que encontraron probablemente explica cómo esta disfunción se propaga a otras regiones. Esto podría, por lo tanto, no solo explicar el origen de los síntomas emocionales y cognitivos del síndrome de Tourette, sino también por qué esta afección suele ir acompañada de otros trastornos neuropsiquiátricos.

Al mismo tiempo, esta conexión sugiere una nueva vía de investigación para un posible tratamiento. "La estimulación cerebral profunda que se utiliza actualmente es invasiva y conlleva riesgo de complicaciones. Por otro lado, la intervención dirigida al procesamiento neuronal en el circuito que hemos identificado, como la neuromodulación por ultrasonido, podría ser una opción para el desarrollo de métodos de tratamiento menos invasivos y más seguros", finaliza.